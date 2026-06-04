×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1614 BGN
Петрол
87.89 $/барел
Bitcoin
$64,193.7
Последвайте ни
1 USD
1.1614 BGN
Петрол
87.89 $/барел
Bitcoin
$64,193.7
Свят Бивш инженер на Google: AI няма да замени всички, а само онези, които знаят единствено да програмират

Бивш инженер на Google: AI няма да замени всички, а само онези, които знаят единствено да програмират

Свят

bTV Бизнес екип

Кое е новото конкурентно предимство?

Изкуственият интелект може и да променя софтуерното инженерство, но бившият инженер на Google Келси Хайтойър смята, че разработчиците, които предлагат повече от чисти умения по кодиране, нямат повод за паника, пише Th Business Insider.

В епизод на подкаста „The Pragmatic Engineer“, Хайтойър каза на водещия Гергелй Орос, че AI излага на показ дългогодишното разделение между разработчиците, които само пишат код, и онези, които допринасят за продукта, дизайна, архитектурата и бизнес решенията.

„Единственото, в което бяхте добри, вече е превърнато в стока“

„Като софтуерен разработчик може би сте си мислели, че работата ви е да сте единственият човек в организацията, който може да пише код. И понеже никой друг не го можеше, бяхте в безопасност, нали?“, казва той. „Вероятно печелехте повече от всички останали и това ви устройваше.“

„И затова не усвоихте никакви други умения — мрежови комуникации, проджект мениджмънт, дизайн, разговори с клиенти“, добави Хайтойър. „Сега ви хванаха неподготвени. Единственото, в което бяхте добри, вече е превърнато в стока.“

Европейският парламент замени Google с френската търсачка

Преценката като ново конкурентно предимство

Снимка: iStock

Неговите думи отразяват нарастващото усещане в Силициевата долина, че преценката, понякога наричана „вкус“, се превръща в ключовия отличителен белег, докато AI става все по-умел в изпълнението на задачи. Скорошни дискусии сред технологични лидери, включително съоснователя на Y Combinator Пол Греъм и президента на OpenAI Грег Брокман, се фокусират върху идеята, че решението какво да се изгради може да е по-важно от самата механика на изграждането.

Главният изпълнителен директор на Salesforce Марк Бениоф и изпълнителният директор на Duolingo Луис фон Аан също наскоро заявиха, че AI не може да замени определени позиции в техните компании, защото уменията за комуникация и изграждане на взаимоотношения трудно се автоматизират.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

С колко може да бъде глобена България за свръхдефицит?
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българската компания, която отглежда милиарди ларви, за да възстанови почвата
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Токът поскъпва от 1 юли. Може ли панел на балкона да ни свали сметката с 30% на годишна база?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как евтината работна ръка влияе на световната икономиката?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата