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Свят Европейският парламент замени Google с френската търсачка

Европейският парламент замени Google с френската търсачка

Свят

bTV Бизнес екип

Защо ЕП заменя най-използваната търсачка?

Европейският парламент въвежда френския интернет браузър Qwant като инструмент за търсене по подразбиране на официалните компютри от 4 юни, като допълнително подчертава стратегията си за укрепване на европейския дигитален суверенитет и намаляване на зависимостта от американски технологични компании, пише Politico.

Според вътрешна бележка, изпратена до членовете на ЕП, Qwant ще замени Google като търсачка по подразбиране на всички компютри на институцията. Длъжностни лица заявиха, че решението е взето в съответствие с ангажимента на Парламента за защита на личните данни на потребителите и укрепване на цифровата независимост на Европа.

На какво се дължи смяната на търсачки?

Европейския съюз засилва усилията си за намаляване на зависимостта от чуждестранни доставчици на цифрови услуги. Европейската комисия ще представи тази седмица дългоочакван пакет от мерки, насочени към укрепване на технологичния суверенитет, с цел насърчаване на европейски алтернативи на доминиращите глобални технологични платформи.

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Повече за новата търсачка

Qwant, основана през 2013 г. във Франция, се рекламира като търсачка, фокусирана върху поверителността на потребителите. Компанията заявява, че не проследява потребителите, нито събира техните лични данни, което е една от ключовите разлики в сравнение с конкурентните платформи.

Търсенията, направени през адресната лента в браузърите Firefox и Edge, автоматично ще бъдат пренасочвани през Qwant. Членовете на ЕП и служителите на Европейския парламент обаче ще могат да използват други браузъри или да променят настройките по подразбиране според собствените си нужди.

Решението идва след месеци на призиви от страна на някои европейски законодатели към институциите на ЕС да намалят зависимостта си от американските технологии. Миналата година група от 38 законодатели от различни политически партии написаха писмо до председателя на Европейския парламент Роберта Мецоли, призовавайки за постепенно отказване от софтуера на Microsoft и други чуждестранни технологични решения, предупреждавайки, че зависимостта на Европа от малък брой американски технологични гиганти представлява стратегически риск.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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