Биогоривата сa с 16% по-вредни от обикновения дизел?

Допълнителният въглероден отпечатък се дължи на въздействието на селскостопанското производство

Все повече експерти предупреждават, че производството на биогорива, насърчавано с цел борба с емисиите на въглероден диоксид (СО2), всъщност вреди повече от традиционните видове изкопаеми горива.

Според проучване на Cerulogy за организацията Transport and Environment глобалните емисии на парников газ от произвежданите биогорива са с 16% по-високи от тези от потреблението на въглеводородите, които те заместват. Става дума за биодизел, биоетанол, биобутанол, биогаз и др. Всички те се правят от растителни суровини - рапица, слънчоглед, захарно цвекло, тръстика, царевица, водорасли и т.н., а също и от отпадъци - например използваното олио от фритюрници, слама и др.

Допълнителният въглероден отпечатък се дължи именно на въздействието на селскостопанското производство и на изсичането на гори. В момента около 32 милиона хектара се използват за отглеждане на култури за биогорива – това е горе-долу колкото територията на Италия. До 2030 г. площта може да нарасне с 60% до 52 милиона хектара - което е сравнимо с мащабите на Франция.

По експертни оценки възстановяването на тези земи би позволило ежегодно да се намалят емисиите с около 400 милиона тона еквивалент на CO2, предаде "Сега". Поставянето на слънчеви панели само на 3% от тези площи би осигурило сравним обем енергия. Транспортният сектор в света консумира едва 4% от биогоривата.

Около 9/10 от глобалното производство на "екогорива" използва хранителни и фуражни култури. Преди две години отрасълът е "поглъщал" около 150 милиона тона царевица и 120 млн. тона захарна тръстика и цвекло. Автомобилната индустрия се нуждае от 100 милиона бутилки биогориво (изследователите не уточняват обема на бутилките), което означава, че 20% от световното производство на растителни масла не се използва за храна.

Производството на биогорива изисква огромни количества прясна вода. За да измине 100 километра, автомобил, задвижван с биогориво от първо поколение, се нуждае от около 3000 литра вода. За сравнение при електромобил, задвижван от слънчеви панели, за същото разстояние са достатъчни 20 литра прясна вода.

До 2030 г. емисиите от биогорива могат да надхвърлят тези от изкопаемите горива, които те заместват, със 70 милиона тона CO2 - което е сравнимо с годишния обем на емисиите от 30 милиона автомобила, използващи дизелово гориво.

Прогнозира се ръст в потреблението на биогорива както в корабоплаването, така и в авиацията. Международната морска организация (IMO) разглежда възможността за използване на биогорива за покриване на до 30% от потреблението на корабно гориво до средата на 30-те години на 21 век. За целта са необходими до 35 милиона хектара земеделска земя, а процесът може да доведе до ръст на производството за сметка на евтини суровини с високи емисии, включително палмово и соево масло.

Авиационният сектор залага на горивата от биоотпадъци, но ограничените количества на тази суровина могат да предизвикат дефицит и замяна на преработените масла с палмово масло, предупреждават анализаторите.

Основните производители на биогорива са САЩ, Бразилия и ЕС, на които се падат 75% от всички обеми, главно за използване в транспортния сектор. Очаква се, че след пет години потреблението на биогорива в света ще се увеличи с 40%.

Още през 2007 г. нобеловия лауреат Паул Крутцен публикува изследване, според което емисиите на диазотен оксид (N 2 O) при използването на гориво от рапица и царевица допринасят повече за глобалното затопляне от емисиите при използване на изкопаеми горива.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN