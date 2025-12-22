BGN → EUR
БГ Бизнес Икономиката на България продължава да изсветлява

Икономиката на България продължава да изсветлява

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Сивата икономика е 20% през 2024 г.

Икономиката на България продължава да изсветлява и делът на сивата й част през 2024 г. стига 20-21%, обяви проф. Стефан Петранов, създател на индекса, който Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изчислява за 14-та поредна година.

Влошаване се отчита при подиндекса „Заетост на светло", който обхваща трудовите отношения, и за миналата година той е 80,21 пункта при 82,24 пункта през 2023 г. По думите на проф. Петранов съчетаването на умерен икономически растеж и намаляваща инфлация през 2024 г. е допринесло за по-нататъшното изсветляване на икономиката. Той подчерта, че през годината не са били предприети радикални нови реформи, насочени пряко към борбата със сивата икономика, но редица нормативни актове, приети в предходни години, са били прилагани по-ефективно и при засилен контрол, пише "24 часа". 

Как да разпознаете истинското от фалшивото евро?

Ученият отчете и наченки на структурна трансформация чрез различни държавни програми за дигитализация, технологична модернизация, иновации и конкурентоспособност, които по принцип ограничават сивата икономика, тъй като засилват формалния сектор, повишават прозрачността и затрудняват укриването на дейност. Той припомни и практиката от периода на ковид-кризата държавната подкрепа да бъде насочвана само към светлата част на икономиката, като изрази надежда този подход да се запази.

В същото време проф. Петранов посочи, че административното увеличение на минималната работна заплата е довело до разширяване на практиките със „заплати в плик", което се отразява в понижението на подиндекса „Заетост на светло". Макар делът на сивата икономика да е намалял до най-ниското си ниво от началото на измерването, той остава относително висок в сравнение с останалите страни от Европейския съюз.

Според него това се дължи на устойчиви структурни фактори, сред които намесата на държавата на трудовия пазар чрез минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, недостигът на работна ръка и натискът от растящите разходи за труд, особено в трудоемки сектори като строителството, услугите и земеделието. Напрегнатият пазар на труда понякога принуждава работодателите да правят компромиси, включително с нерегламентирани практики, допълни той. Като допълнителни фактори проф. Петранов посочи ниската ефективност на институциите, включително на съдебната система, и високите нива на корупция.

Това са най-добрите държави за пенсиониране тази година

Страните, които са с най-добри показатели в това отношение, са: Австрия, Нидерландия, Великобритания, Дания. При тях размерът на сивата икономика се оценява на около 7-8 процента. Той отбеляза, че от началото на изследването на АИКБ през 2010 г. в България сивата икономика е била 37 процента, а през 90-те години, според други автори, нейният дял е бил над 50 процента.

