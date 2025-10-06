Богатството на Мъск: Какво може да си купите с 500 млрд. долара?

Мъск е способен да пренапише правилата на цели индустрии

Най-богатият човек в света Илон Мъск стана и първият, чието нетно състояние надхвърли 500 милиарда долара, макар и за кратко.

Нетното състояние на Мъск премина 400 милиарда долара само преди година. Стойностите на класацията варират в реално време и в момента богатството на 53-годишният Мъск отново се върна на нива под 400 милиарда долара, но пак остава далеч пред следващите в класацията - Марк Зукърбърг и Джеф Безос. Но какво всъщност може да си позволи основателят на Tesla с 500 млрд. долара?

Богатство, сравнимо с гигантите на индустрията

Снимка: Getty Images

За да се осмисли мащабът: Мъск разполага с капитал, съпоставим с пазарната стойност на Netflix – около 490 милиарда долара. Това означава, че един човек държи толкова, колкото цяла глобална медийна империя, пише Wealth.

Мъск и спортният свят: потенциален собственик на всичко

С подобно богатство Мъск би могъл да изкупи цялата Национална футболна лига (NFL), оценявана на 227 милиарда долара, и така да контролира най-гледания спорт в Америка.

И ако реши да продължи – може да добави NBA (132 млрд. долара) и всички 30 отбора от MLB (78 млрд. долара). На теория, с един подпис, би могъл да държи правата върху Формула 1, MotoGP и WWE, общо за 63 милиарда долара.

Дори 20% от всички биткойни не биха били извън неговия обсег.

Мъск срещу корпоративните титани

В света на бизнеса Мъск би могъл да придобие LVMH – луксозната империя зад Louis Vuitton и Dior, оценявана на 316 милиарда долара.

Ако добави към това Disney и Coca-Cola, чиято обща стойност е около 489 милиарда долара, той на практика би притежавал най-разпознаваемите марки на планетата.

Парите, които могат да променят света

Снимка: gettyimages

Това не е просто история за богатство. Това е мащаб, при който парите се превръщат в инструмент за културна и технологична трансформация. В епоха, в която корпорациите са новите империи, Мъск стои на върха като едноличен конгломерат, способен да пренапише правилата на цели индустрии — от енергетиката и изкуствения интелект до забавленията и спорта.

