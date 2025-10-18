Това село плаща на хората 23 000 долара, за да се преместят там

Досега са привлечени около 60 нови жители

Със своите живописни хълмове, маслинови гори и лозя, Радикондоли изглежда като изваден от класическа тосканска пощенска картичка. От години това малко средновековно село губи своите жители. Някога то е било дом на близо 3000 души, днес населението е спаднало до 966. Около 100 от общо 450 къщи стоят празни, пише CNN.

Снимка: Getty Images / iStock

В опит да промени тази тенденция, местната управа предприе нетрадиционни мерки – финансови стимули за нови заселници. През 2023 г. Радикондоли започна програма, която предлага до 20 000 евро за покупка и заселване в свободен дом, както и допълнителни 6000 евро за разходи като отопление и транспорт.

През 2025 г. инициативата се разшири. Вместо помощ само за купувачи, вече се предлага и субсидиране на наем – общината покрива 50% от наема за нови наематели през първите две години до началото на 2026 г. Кметът Франческо Гуаргуалини, сам родом от Радикондоли, споделя, че за тази година са заделени над 400 000 евро за стимулиране на заселването – чрез помощ за наеми, покупки, транспорт и подкрепа за студенти и потребители на зелена енергия.

Снимка: Getty Images / iStock

Гуаргуалини подчертава, че Радикондоли се отличава от популярните италиански програми за „къщи за едно евро“, защото тук имотите имат реална стойност. Достъпни са както компактни апартаменти в центъра на селото, така и просторни селски къщи сред природата. Някои имоти се нуждаят от ремонт за около 10 000 евро, но повечето са в добро състояние. Цените започват от около 50 000 евро и достигат над 100 000 евро. С помощта от програмата купувач може да придобие жилище за около 30 000 евро. Подобна подкрепа е предвидена и за наемателите, при което месечен наем от 400 евро може да се намали до 200 евро.

Разбира се, има и условия – новите собственици трябва да останат поне 10 години, а наемателите – минимум четири. Историята на обезлюдяване започва още през 50-те години, когато младите хора започват да напускат заради работа в градовете. Днес кметът се надява с новите мерки да върне живота в селото, известно в миналото като център за вълнено производство. Част от историята все още е видима – каменни къщи, арки и т.нар. „кули-домове“, вплетени в старите укрепителни стени.

От старта на схемата през 2023 г. досега са финансирани 23 продажби и са привлечени около 60 нови жители – основно италианци, но също и чужденци, включително белгийци. Радикондоли предлага допълнителна помощ за реновиране на имоти, заеми и стимули за семейства с деца, включително стипендии и учебни ваучери. Дори в по-малкия квартал Белфорте, само на 10 минути път, могат да се намерят атрактивни имоти, като къща от 316 кв.м за 72 000 евро.

