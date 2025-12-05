BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67652 BGN
Петрол
62.77 $/барел
Bitcoin
$92,678.5
Свят Бензиностанциите на "Лукойл" ще работят в Румъния до април 2026 г.

Бензиностанциите на "Лукойл" ще работят в Румъния до април 2026 г.

Свят

btv Бизнес

Те могат да изплащат заплати и да купуват запаси

Бензиностанциите на руската компания „Лукойл“ могат да работят законно, могат да изплащат заплати и да купуват запаси до април 2026 г., уточни снощи румънският министър на външните работи Оана Цою, цитирана от Аджерпрес.

"Решението на САЩ, лицензът 128В за „Лукойл“, осигурява необходимото време за защита на работните места и енергийната сигурност и запазва забраните за трансфери към Русия. През последните седмици се координирахме тясно с OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ – бел. ред.) за възможните сценарии за Румъния заедно с ресорните министерства, а правителството предприе необходимите мерки и сега разполага с инструментите за наблюдение на дейността на компанията“, написа в екс румънският външен министър Оана Цою, пише "24 часа". 

Бензиностанциите на

„Зная, че има много служители и техните семейства, които имат нужда от яснота до продажбата, които се питат дали ще получат заплати за Коледа от своя работодател или не“, призна Цою.

Тя обясни, че бензиностанциите могат да работят законно, могат да изплащат заплати и да купуват запаси до април 2026 г. и се позволява изрично продажба или ликвидация на операциите към други оператори. „Забранен е трансферът на всякакви средства и печалба към Русия, а това е нещо, което не зависи само от тяхната дума, а нещо, което наблюдаваме пряко“, посочи румънският външен министър.

Съединените щати издадоха общ лиценз за определени трансакции, свързани с бензиностанции на „Лукойл“, намиращи се извън Русия, според информация на страницата на американското финансово министерство.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

