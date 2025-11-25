Бензиностанциите на "Лукойл" в САЩ имат затруднения при плащане с карта

85% от продажбите на бензиностанциите на "Лукойл" се извършват с карти, което създава значителни проблеми

Бензиностанциите на "Лукойл" в САЩ срещат сериозни затруднения при плащанията с карти, което кара някои франчайз собственици да насърчават клиентите да плащат с пари в брой. Това се случва на фона на американските санкции срещу руската компания майка, цитира БНР.

Снимка: Reuters

Проблемите за американските бензиностанции, главно в Ню Джърси, са два. Първо, франчайзите нямат достъп до приходите от транзакции с кредитни, дебитни и предплатени карти през системата на "Лукойл", според Ерик Бломгрен, изпълнителен директор на Асоциацията на автомобилните производители на бензин C-Store в Ню Джърси. Второ, бензиностанциите срещат затруднения при обработката на някои карти, включително American Express.

Няколко служители на бензиностанции на "Лукойл" потвърдиха пред Блумбърг, че техните обекти имат и двата проблема. Поради това някои франчайзи насърчават плащане с пари в брой, а поне един вече обмисля да премине изцяло на такъв метод.

Снимка: Ройтерс

Ситуацията показва как санкциите могат да нарушат нормалната работа на мултинационални компании. В Ню Джърси франчайзите с марката "Лукойл" представляват около 5% от всички бензиностанции в щата. Проблемите с плащанията се появяват точно преди Деня на благодарността, един от най-натоварените периоди за пътуване.

Бензиностанциите на "Лукойл" в САЩ получиха временно разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), което позволява обработка на плащания до 13 декември, но бъдещето на дейността им след изтичането на срока остава неясно. През октомври американската администрация наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", двата най-големи руски производители на суров петрол.

Според Бломгрен, около 85% от продажбите на бензиностанциите на "Лукойл" се извършват с карти, което създава значителни проблеми за операторите. Някои американски франчайзи са опитвали да обработват плащания извън системата на "Лукойл", но компанията предупреди, че това представлява сериозно нарушение на франчайз споразуменията и може да доведе до тяхното прекратяване. Проблемите с картовите плащания продължават поне две седмици, като дори през одобрената система трансакциите понякога се отказват без ясна причина.

Ню Джърси е щатът с най-много локации на "Лукойл" в САЩ – над 110, което е около 60% от националното присъствие на компанията. Повечето от тези обекти са франчайз или се управляват независимо.

