Белият дом: Спирането на работата на правителството може да струва по 15 млрд. долара седмично

Вече се усещат и ефектите от тарифна политика на президента върху американската икономика

Икономическите съветници на президента Доналд Тръмп обявиха, че продължителното спиране на дейността на федералното правителство може да доведе до сериозни икономически последици. Това се посочва във вътрешен доклад на Белия дом, с който разполага изданието „Политико“, предава БНР.

Снимка: bTV

Съветът на икономическите съветници изчислява, че всяка седмица, в която администрацията остава неактивна, води до загуби от около 15 милиарда долара за икономиката, а едномесечно спиране би могло да доведе до допълнителни 43 000 безработни. Тези прогнози не включват ефектите върху близо 1,9 милиона федерални цивилни служители, повечето от които са в неплатен отпуск или работят без възнаграждение – като 80% от тях се намират в района на Вашингтон.

В същото време администрацията на Тръмп предприе ход, който изглежда насочен към щатите, управлявани от демократи – блокирайки 26 милиарда долара финансиране. Според „Ройтерс“, мярката е в съответствие със заявеното намерение на Белия дом да използва спирането на правителството като лост срещу приоритетите на Демократическата партия. Засегнати са 18 милиарда долара за транспортни проекти в Ню Йорк и още 8 милиарда за зелена енергия в 16 щата, включително Калифорния и Илинойс.

Снимка: iStock

Според Белия дом, анализът от съветниците ще бъде изпратен на републиканските конгресмени, като част от стратегията за формиране на тяхната позиция спрямо ситуацията. Един от ключовите спорни въпроси е финансирането на субсидиите за здравно осигуряване по програмата Obamacare. Белият дом погрешно твърди, че тези средства биха били насочени към незаконни имигранти – твърдение, което „Политико“ отбелязва като невярно.

Спирането на дейността на правителството идва в момент, когато вече се усещат ефектите от тарифна политика на президента. Данни на компанията ADP сочат, че през септември частният сектор е загубил 32 000 работни места. Според 4-страничния вътрешен меморандум на Съвета на икономическите съветници, едномесечно затваряне би могло да доведе до спад в потребителските разходи от 30 милиарда долара – като половината от тях се дължат на директни загуби от неплатената работа на федералните служители, а останалите – на вторични ефекти върху икономиката.

Докладът предупреждава, че спирането на правителствената дейност ще да доведе до мащабни икономически щети – включително забавяне на растежа, повишаване на безработицата и прекъсване на важни услуги като социалното осигуряване, въздушния транспорт и помощите за майки с деца. Например, програмата за жени, бебета и деца (WIC) ще остане без финансиране още през октомври; социалноосигурителните и Medicare услуги ще изпитват забавяния; а програмите Head Start няма да получат годишното си финансиране. Въпреки че служители от сфери като транспортната сигурност и авиодиспечерските служби ще продължат да работят без заплати, отсъствията при подобни условия могат да се утроят и да доведат до сериозни закъснения по летищата в цялата страна.

