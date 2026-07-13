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Свят Белгия строи парк с батерии, чиято мощност се доближава до малък ядрен реактор

Белгия строи парк с батерии, чиято мощност се доближава до малък ядрен реактор

Свят

bTV Бизнес екип

Паркът ще струва около 700 милиона евро

В Белгия започва изграждането на парк с батерии за съхраняване на енергия с общ капацитет от 2800 мегаватчаса (2,8 гигаватчаса), съобщиха местни медии. Строителството се очаква да бъде завършено догодина и паркът да бъде въведен в употреба от 2028 г., като по този начин ще се решат част предизвикателствата с балансирането на мрежата.

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В парка ще бъде съхранявано свърхпроизводството на ток от ветрогенератори и слънчеви панели, за да бъде използвано, когато мрежата не може да се справи с търсенето. Според данните предвидената обща мощност е близка до тази на малък ядрен блок.

Паркът ще използва 640 батерии на "Тесла" и ще струва около 700 милиона евро, предаде БГНЕС. Предвижда се 450 милиона евро да бъдат осигурени от търговски банки.

 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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