Бедността в Германия достигна рекордно ниво през 2025 г.

Най-ниски равнища на бедност са отчетени в Бавария и Баден-Вюртемберг

Равнището на бедност в Германия се е повишило до рекордните 16,1 на сто през 2025 г., което се равнява на около 13,3 милиона души, класифицирани като бедни или изложени на риск от бедност. Това сочи доклад на германското сдружение на благотворителните организации „Паритетише“ (Paritätische), цитиран от ДПА.

Показателят нараства спрямо 15,5 на сто година по-рано и достига най-високото си ниво от началото на воденето на сравнима статистика, посочва организацията, позовавайки се на официални данни, публикувани по-рано тази година.

Според определението на Европейския съюз хората се считат за изложени на риск от бедност, ако доходите им са под 60 на сто от националния медианен доход. В Германия този праг е 1446 евро месечно за едночленно домакинство и 3036 евро за семейство с двама възрастни и две деца под 14 години.

Авторите на доклада отбелязват, че повишението обръща тенденцията на спад на бедността, наблюдавана между 2020 и 2023 г., и показва задълбочаване на социалните неравенства.

Най-ниски равнища на бедност са отчетени в икономически силните южни провинции Бавария и Баден-Вюртемберг – съответно 12,6 на сто и 13,2 на сто.

Сред най-засегнатите групи са възрастните хора, като почти всеки пети германец над 65 години е класифициран като беден или изложен на риск от бедност.

Непропорционално засегнати са също самотно живеещите, самотните родители и хората с по-ниско образование. Според доклада бедността нараства най-вече сред групи със структурни затруднения и ограничен достъп до пазара на труда.

Четири от всеки пет засегнати лица не работят. Данните показват още, че 70 на сто от живеещите в бедност са германски граждани, а 30 на сто са чужденци.

Докладът посочва, че все повече домакинства изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, предаде БТА. Около 6,9 на сто от населението не е разполагало с достатъчно доходи през миналата година, за да покрива редовните си разходи за живот, включително повишените сметки за енергия и подмяната на основни домакински уреди.