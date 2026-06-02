Ето къде цените на тока и парното скачат най-много от 1 юли

В тези два български града парното ще поскъпне най-много

2,99%. Толкова ще бъде средното поскъпване на електроенергията за битовите потребители от 1 юли. Топлинната енергия ще поскъпне с 4,58%. Това предвиждат публикуваните от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ценови предложения за периода 1 юли 2026 г. – 30 юни 2027 г., цитирано от БНТ.

Според регулатора увеличенията са значително по-ниски от поисканите от енергийните дружества, след като комисията е приложила рестриктивен подход при признаването на разходите им.

Къде токът ще поскъпне най-много

Предложените промени в цените на електроенергията за домакинствата се различават според доставчика. Най-голямо увеличение е предвидено за клиентите на „ЕСП Златни пясъци“ – 5,80%.

Следват:

„ЕВН България Електроснабдяване“ – 3,24%

„Електрохолд Продажби“ – 3,11%

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – 2,38%

Среднопретегленото увеличение за всички битови потребители в страната е 2,99%.

Парното поскъпва най-много в Плевен и София

При топлофикационните дружества най-сериозните увеличения са предвидени за:

„Топлофикация Плевен“ – 5,54%

„Топлофикация София“ – 5,50%

„Топлофикация Враца“ – 5,19%

„Топлофикация Сливен“ – 5,18%

„Веолия Енерджи Варна“ – 5,19%

„Топлофикация Русе“ – 5,00%

„Топлофикация Велико Търново“ – 4,99%

„Топлофикация Разград“ – 4,98%

По-малки увеличения са предложени за:

„Топлофикация Перник“ – 4,23%

„ЕВН България Топлофикация“ – 3,70%

„Топлофикация Бургас“ – 3,66%

„Топлофикация Враца“ – 3,59%

„Юлико-Евротрейд“ – 3,39%

Исканията на дружествата са били значително по-високи

От данните на КЕВР става ясно, че топлофикациите са поискали много по-сериозни увеличения от предложените от регулатора.

Сред най-фрапиращите примери са „Топлофикация Русе“, където има искане за увеличение от 69,05%, одобрено поскъпване от 5,00%.

„Юлико-Евротрейд“ – искане за 64,61%, предложено увеличение от 3,39%

„Топлофикация Враца“ – искане за 49,42%, предложено увеличение от 3,59%

„Топлофикация Сливен“ – искане за 33,37%, предложено увеличение от 5,18%

„Топлофикация София“ – искане за 29%, предложено увеличение от 5,50%

В сегашната ситуация на високи енергийни цени на световните пазари Комисията положи максимални усилия, за да сведе до минимум поисканите увеличения на цените на електрическата и на топлинната енергия.

С ценовите предложения на КЕВР за поредна година България запазва позицията си на страна с една от най-ниските цени на електроенергия за бита в цяла Европа. Това стана възможно след като регулаторът приложи рестриктивен подход по отношение на поисканите от дружествата разходи, без обаче да допусне създаването на условия за влошаване на качеството на предоставяните услуги.