×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1646 BGN
Петрол
85.63 $/барел
Bitcoin
$70,831.8
Последвайте ни
1 USD
1.1646 BGN
Петрол
85.63 $/барел
Bitcoin
$70,831.8
БГ Бизнес Ето къде цените на тока и парното скачат най-много от 1 юли

Ето къде цените на тока и парното скачат най-много от 1 юли

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

В тези два български града парното ще поскъпне най-много

2,99%. Толкова ще бъде средното поскъпване на електроенергията за битовите потребители от 1 юли. Топлинната енергия ще поскъпне с 4,58%. Това предвиждат публикуваните от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ценови предложения за периода 1 юли 2026 г. – 30 юни 2027 г., цитирано от БНТ.

Според регулатора увеличенията са значително по-ниски от поисканите от енергийните дружества, след като комисията е приложила рестриктивен подход при признаването на разходите им.

Къде токът ще поскъпне най-много

Предложените промени в цените на електроенергията за домакинствата се различават според доставчика. Най-голямо увеличение е предвидено за клиентите на „ЕСП Златни пясъци“ – 5,80%.

Следват:

  • „ЕВН България Електроснабдяване“ – 3,24%
  • „Електрохолд Продажби“ – 3,11%
  • „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – 2,38%

Среднопретегленото увеличение за всички битови потребители в страната е 2,99%.

Кога да влючвате климатика, за да не надува сметката за ток

Парното поскъпва най-много в Плевен и София

При топлофикационните дружества най-сериозните увеличения са предвидени за:

  • „Топлофикация Плевен“ – 5,54%
  • „Топлофикация София“ – 5,50%
  • „Топлофикация Враца“ – 5,19%
  • „Топлофикация Сливен“ – 5,18%
  • „Веолия Енерджи Варна“ – 5,19%
  • „Топлофикация Русе“ – 5,00%
  • „Топлофикация Велико Търново“ – 4,99%
  • „Топлофикация Разград“ – 4,98%

По-малки увеличения са предложени за:

  • „Топлофикация Перник“ – 4,23%
  • „ЕВН България Топлофикация“ – 3,70%
  • „Топлофикация Бургас“ – 3,66%
  • „Топлофикация Враца“ – 3,59%
  • „Юлико-Евротрейд“ – 3,39%

Исканията на дружествата са били значително по-високи

От данните на КЕВР става ясно, че топлофикациите са поискали много по-сериозни увеличения от предложените от регулатора.

Сред най-фрапиращите примери са „Топлофикация Русе“, където има искане за увеличение от 69,05%, одобрено поскъпване от 5,00%.

  • „Юлико-Евротрейд“ – искане за 64,61%, предложено увеличение от 3,39%
  • „Топлофикация Враца“ – искане за 49,42%, предложено увеличение от 3,59%
  • „Топлофикация Сливен“ – искане за 33,37%, предложено увеличение от 5,18%
  • „Топлофикация София“ – искане за 29%, предложено увеличение от 5,50%

В сегашната ситуация на високи енергийни цени на световните пазари Комисията положи максимални усилия, за да сведе до минимум поисканите увеличения на цените на електрическата и на топлинната енергия.

С ценовите предложения на КЕВР за поредна година България запазва позицията си на страна с една от най-ниските цени на електроенергия за бита в цяла Европа. Това стана възможно след като регулаторът приложи рестриктивен подход по отношение на поисканите от дружествата разходи, без обаче да допусне създаването на условия за влошаване на качеството на предоставяните услуги.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Жена купи стара линейка и я превърна в свой дом на колела (ВИДЕО)
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Стефани Боова

Как евтината работна ръка влияе на световната икономиката?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата