Работата от вкъщи насърчава младежката безработица

Работодателите не искат да наемат наскоро завършили висше образование, които работят от вкъщи

Работата от вкъщи, която преживя истинско разширение след пандемията от коронавирус, се превърна в неочакван враг на младите хора, току-що завършили колеж, според проучване на Федералния резерв на Ню Йорк.

Според анализ, разпространението на дистанционната работа е причина за цели 64 процента от скорошното увеличение на безработицата сред младите хора, съобщаваCNN.

Данните показват, че нивото на безработица сред младите висшисти в Съединените щати е скочило до 5,6% през март, в сравнение с 3,6% през същия период на 2019 г. Икономистите посочват, че макар обществеността най-вече да обвинява изкуствения интелект (ИИ) за липсата на работни места на начално ниво, работата от вкъщи всъщност има далеч по-лош ефект върху младите хора.

Според доклади, работодателите не искат да наемат наскоро завършили висше образование, които работят от вкъщи, защото процесът на дистанционно обучение и менторство е изключително труден и неефективен.

„Работодателите се колебаят да наемат неопитни работници, когато те не присъстват физически в офиса. Работата от вкъщи отслабва желанието на фирмите да наемат млади хора, защото усложнява обучението им на работното място“, посочват авторите на проучването в блога на Федералния резерв.

Младите работници, които работят отделно от колегите си, получават значително по-малко обратна връзка, което драстично забавя професионалното им развитие. Изследователите дадоха като пример данните на голяма мултинационална компания от списъка Fortune 500, която призна, че съзнателно е намалила заетостта на неопитни работници именно заради предизвикателствата, които екранното образование носи.

Според проучване на Gallup, само шест процента от работниците от поколение Z искат да работят изключително от офиса, докато огромното мнозинство от 71 процента искат така наречения хибриден модел, тоест комбинация от работа в офиса и от вкъщи.

Икономистите от Федералния резерв предупреждават, че тази ситуация може да има дългосрочни и трайни последици за кариерата на младите хора. Първите години след колежа са от решаващо значение за изграждането на контакти и придобиването на трудови навици и ако младите хора останат изолирани или безработни през този период, това ще се отрази на заплатите и напредъка им през целия им живот, отбелязват анализаторите.