Пенсионен обрат в последния момент: защо хиляди пенсионери няма да получат очакваното увеличение

Не всички пенсии ще растат с 7,8%

Само седмици преди традиционното юлско осъвременяване на пенсиите, управляващите от „Прогресивна България“ предизвикаха нов дебат около пенсионната политика. Причината е предложението 60-левовата ковид добавка да бъде изключена от базата, върху която се прилага т.нар. швейцарско правило за индексация. Макар промяната да изглежда техническа, тя има съвсем реален ефект върху доходите на над два милиона пенсионери.

Резултатът е, че широко комуникираното увеличение от 7,8% няма да бъде реално постигнато за голяма част от пенсионерите. Вместо това увеличението ще варира в зависимост от размера на пенсията, като по-ниските пенсии ще усетят по-силно ефекта от промяната.

От „Прогресивна България“ аргументират решението с необходимостта от връщане към основния принцип на пенсионната система – връзката между осигурителен принос и получавани права. Според управляващите продължаващото изплащане на ковид добавката години след края на пандемията представлява изкривяване на системата и увеличава неприсъщите разходи на държавното обществено осигуряване, пише "Сега".

От чисто експертна гледна точка аргументът е трудно оспорим. Временните антикризисни мерки по правило не следва да се превръщат в постоянен елемент от пенсионните плащания. Именно това предупреждаваха икономисти и социални експерти още когато добавката беше интегрирана в пенсиите през 2022 г.

Проблемът обаче не е толкова в самата идея, колкото в момента на нейното прилагане.

Промяната идва в условията на удължителен бюджет, липса на цялостна пенсионна реформа и без предварително обществено обсъждане. Това създава усещане за непредвидимост в една система, която по дефиниция трябва да предлага стабилност и дългосрочна предвидимост.

На практика предложението запазва досегашния размер на пенсиите, но променя начина, по който се изчислява бъдещото увеличение.

Досега обществото беше подготвено за индексация от 7,8% върху целия размер на пенсията. Новият подход предвижда първо да бъде извадена ковид добавката от 60 лева, а след това върху останалата сума да бъде приложено увеличението.

Ефектът изглежда малък на пръв поглед, но е показателен.

При пенсия от 1000 евро очакваното увеличение би било 78 евро. След новото изчисление то намалява до приблизително 75,6 евро. Разликата е около 2,4 евро месечно.

При пенсия от 700 евро увеличението спада от 54,6 евро до около 52,2 евро. В абсолютна стойност разликата отново е приблизително 2,4 евро, но като процентно отражение върху дохода тя е по-сериозна.

Така се получава парадокс: колкото по-ниска е пенсията, толкова по-малък става реалният процент на увеличение. Единствено минималната пенсия остава защитена и ще бъде увеличена с пълните 7,8%.

От гледна точка на публичните финанси предложението има логика. Ограничаването на допълнителните плащания намалява натиска върху бюджета на държавното обществено осигуряване и създава предпоставки за по-добър контрол върху разходите.

В същото време обаче спестяванията изглеждат сравнително ограничени на фона на обществената чувствителност по темата. Според критиците на мярката бюджетният ефект трудно оправдава политическата цена и риска от допълнително напрежение сред пенсионерите.