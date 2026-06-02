ЕЦБ: Ролята на еврото в световната финансова система се засилва

През 2025 г. 57% от световните валутни резерви са били в долари, а 20% – в евро

Международната роля на еврото се е засилила умерено през 2025 г., като единната европейска валута е затвърдила позицията си на втората по значимост валута в света след щатския долар. Това сочи анализ на Европейската централна банка (ЕЦБ), публикуван днес в сайта на институцията.

Според данните делът на еврото в различни показатели за глобалното му използване е нараснал до около 20 на сто.

ЕЦБ отчита, че през 2025 г. емитирането на международни дългови инструменти в евро е достигнало най-високото си ниво от въвеждането на единната валута, като е нараснало с около 30 на сто спрямо предходната година.

„Освен това еврото за първи път се превърна във водещата валута на международния пазар за зелени и устойчиви облигации“, посочва ЕЦБ, цитирана от БТА. Според институцията притокът на чуждестранни портфейлни инвестиции в еврозоната също остава близо до историческите си върхове.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард нееднократно е заявявала, че институцията се стреми към по-силна международна роля на еврото наред с долара, включително като отговор на политиката на американския президент Доналд Тръмп.

Според ЕЦБ по-силното евро би могло да намали разходите по кредитирането в Европейския съюз, да ограничи ефекта от валутните колебания и да направи европейската икономика по-устойчива на санкции и външни шокове.

Данните показват, че през 2025 г. около 57 на сто от световните валутни резерви са били държани в щатски долари, докато делът на еврото възлиза на 20 на сто.

В доклада се отбелязва, че агресивната търговска политика и митническите заплахи от страна на администрацията на Тръмп са породили съмнения относно доминиращата роля на долара, който временно е загубил част от стойността си.

„Предвид промените изглежда, че е дошло времето за по-голяма международна роля на еврото“, заяви Лагард през 2025 г. в реч в училището „Херти“ (Hertie School) в Берлин.

ЕЦБ предупреждава, че за да може еврото да се превърне в истинска глобална резервна валута, еврозоната трябва да изгради по-дълбоки и ликвидни капиталови пазари.

Лагард се обяви и в подкрепа на по-широко общо финансиране в рамките на ЕС. Според нея съвместното финансиране на обществени блага би допринесло за създаването на по-голям и ликвиден пазар на европейски публичен дълг.

В доклада се посочва, че пазарът на американски държавни облигации е почти три пъти по-голям от пазара на високо оценен държавен дълг в ЕС. Според ЕЦБ именно ограниченото предлагане на подобни сигурни активи в еврозоната може да възпрепятства по-нататъшното разширяване на международната роля на еврото.

Съвместният дълг на ЕС обаче остава чувствителна тема. Германия досега е подкрепяла подобни механизми само в извънредни ситуации, като фонда за възстановяване след пандемията и финансирането за Украйна.