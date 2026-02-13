BGN → EUR
БГ Бизнес Наш завод пред фалит? Не е изплащал заплати на служителите си от 5 месеца

Наш завод пред фалит? Не е изплащал заплати на служителите си от 5 месеца

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Дължимите суми към служителите са между 3500 и над 5500 лева

Близо 300 бивши и настоящи работници от завода за производство на целулоза в Свищов излязоха на протест заради неизплатени заплати. По думите им възнаграждения не са получавали от септември миналата година.

Дължимите суми към служителите на „Свилоцел“ са между 3500 и над 5500 лева. Сред протестиращите има хора с над 40-годишен стаж в предприятието, които заявяват, че не помнят по-тежък период.

„Никога не е било толкова тежко. От септември месец натам изведнъж започнаха спирания на завода, забавяне на заплатите“, казват работници.

Според протестиращите ръководството неколкократно е поемало ангажимент задълженията да бъдат изплатени. „Последното беше от господин Дачев, че и до края на 2025 г. ще бъдат изплатени всички задължения, но както се видя – поредната лъжа“, заявяват те.

Около 200 души вече са напуснали работа в „Свилоза“, възползвайки се от възможността по Кодекса на труда за прекратяване на договора при неизплатени заплати, за да получават обезщетение за безработица.

По информация на работниците заводът не работи от девет месеца. Като причини се посочват липсата на суровина и ниските цени на готовата продукция.

Пред БНР собственикът на компанията Красимир Дачев е заявил по телефона, че прави всичко възможно още този месец работниците и служителите да получат дължимите си възнаграждения. По думите му продава лично имущество, за да осигури необходимите средства.

Част от протестиращите изразиха възмущение, като заявиха, че „парите за заплатите са в частния музей с ретро автомобили на г-н Дачев“, намиращ се в бившата столова на входа на завода.

