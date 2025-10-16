Балканският Илон Мъск - Матe Римац, иска да поеме пълен контрол над Bugatti

Сделката за над 1.1 млрд. евро е вече на масата

Главният изпълнителен директор на Bugatti Rimac – хърватският иноватор Матe Римац, наричан още балканския Илон Мъск, обмисля да изкупи дела на Porsche в съвместното предприятие. Сделката, оценявана на над 1 милиард евро, може да промени бъдещето на легендарната френска марка.

От легендата на Еторе Бугати до съвременната ера на хиперавтомобилите

Bugatti никога не е била „обикновен“ автомобилен производител. Създадена в началото на XX век от Еторе Бугати, компанията бързо се прочу с едни от най-мощните и елегантни автомобили в света. След фалита ѝ през 60-те години марката бе възродена в края на XX век от Volkswagen Group, за да се превърне в синоним на върхова скорост, инженерна прецизност и безкомпромисен лукс.

Групата Volkswagen придобива Bugatti през 1998 г. и под нейно ръководство се раждат легендарни модели като Veyron и Chiron – символи на мощ и технологичен напредък, пише Road and track.

През 2020 г. обаче VW изразява желание да се освободи от скъпата марка. Година по-късно хърватският предприемач Матe Римац, основател на Rimac Automobili, поема водеща роля и обявява сливането на двете компании под името Bugatti Rimac.

Въпреки това Porsche запазва 45% дял от новата структура, докато Римац поема управлението и визията за бъдещето на марката.

Новата амбиция: пълен контрол над Bugatti

Сега Римац иска да направи следващата решителна стъпка – да придобие изцяло Bugatti, като изкупи дела на Porsche. В интервю за Bloomberg той потвърждава, че „преговорите са в ход“.

„Не е тайна, че водим разговори. Просто искам да мога да вземам дългосрочни решения и да правя нещата по свой начин, без да трябва да се обяснявам на 50 различни души,“ споделя Римац.

По информация на източници, близки до сделката, предложението му възлиза на 1.1 милиарда евро. Финансирането идва с помощта на международна група инвеститори и частни капиталови фондове.

Все още обаче не е ясно дали Porsche ще се съгласи да продаде своя дял.

Откакто пое управлението на Bugatti Rimac, Римац не просто поддържа легендата жива, а я издига още по-високо. Под негово ръководство марката представи впечатляващи модели като Bugatti Mistral, Tourbillon с 1800 к.с. и уникалния Bugatti Brouillard.

Паралелно с това Римац продължава да чупи рекорди със своя собствен електрически хиперавтомобил Rimac Nevera – доказателство, че визията му комбинира традиция и иновация.

