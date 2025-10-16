1 USD
Свят На този плаж самолети минават директно над главата ви

На този плаж самолети минават директно над главата ви

bTV Бизнес екип

На ден там прелитат до 70 самолета

Докато туристите се излежават на плажа, самолетите прелитат на по-малко от 30 метра над тях, спускайки се за кацане. Плажът Махо, намиращ се на североизточния карибски остров Сейнт Мартин, е магнит за любители на авиацията и адреналина. Заради малката площ и особената география на острова, пистата на международното летище Принцеса Джулиана“ е отделена от плажа единствено с път. В разгара на сезона до 70 самолета на ден прелитат толкова ниско, че изглежда сякаш можеш да ги докоснеш, предава CNN. 

Снимка: Getty Images / iStock

Чувството е, че идва направо срещу теб“, разказва Франклин Уилсън, служител в оперативния отдел на летището. Разположено в Синт Мартен летище Принцеса Джулианачесто посреща полети на авиокомпания KLM. Островът служи като изходна точка за туристи, желаещи да обиколят региона. Но най-голямото му привличане за мнозина остава именно необикновеното летище. С код SXM, то приема над милион пътници годишно с директни полети от Европа и САЩ. Хората стискат облегалките, докато гледат през прозореца“, казва Мей-Линг Чун, директор по туризма на Синт Мартен.

Снимка: Getty Images / iStock

Летището има над 80-годишна история, започвайки като военна база през 1942 г. Днес е популярно сред авиоманиаците и инфлуенсърите от цял свят. Много хора мечтаят да дойдат тук“, споделя Ървинг Мадуро, колега на Уилсън и фотограф. Той често получава запитвания от създатели на съдържание, търсещи зрелищни кадри. А за пилотите, подходът към пистата е не по-малко вълнуващ те прелитат над самата плажна ивица, пред очите на стотици зяпачи.

Кои са летищата с най-много международни връзки?

Макар безопасността винаги да е приоритет, има пилоти, които съзнателно превръщат кацането в шоу за зрителите. Някои се класират по височина, други по ефектност“, добавя Мадуро. Колкото по-ниско е приближаването, толкова по-бързо е и кацането. Щом самолетът прелети океана, знаеш, че идва със сериозна скорост“, казва Уилсън. Туристите често се плашат, усещайки как машината се приближава директно към тях. Особено зрелищно е кацането на един частен бразилски самолет, който традиционно пристига всяка Коледа и неизменно събира тълпи.

