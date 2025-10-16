На този плаж самолети минават директно над главата ви

На ден там прелитат до 70 самолета

Докато туристите се излежават на плажа, самолетите прелитат на по-малко от 30 метра над тях, спускайки се за кацане. Плажът Махо, намиращ се на североизточния карибски остров Сейнт Мартин, е магнит за любители на авиацията и адреналина. Заради малката площ и особената география на острова, пистата на международното летище „Принцеса Джулиана“ е отделена от плажа единствено с път. В разгара на сезона до 70 самолета на ден прелитат толкова ниско, че изглежда сякаш можеш да ги докоснеш, предава CNN.

Снимка: Getty Images / iStock

„Чувството е, че идва направо срещу теб“, разказва Франклин Уилсън, служител в оперативния отдел на летището. Разположено в Синт Мартен летище „Принцеса Джулиана“ често посреща полети на авиокомпания KLM. Островът служи като изходна точка за туристи, желаещи да обиколят региона. Но най-голямото му привличане за мнозина остава именно необикновеното летище. С код SXM, то приема над милион пътници годишно с директни полети от Европа и САЩ. „Хората стискат облегалките, докато гледат през прозореца“, казва Мей-Линг Чун, директор по туризма на Синт Мартен.

Снимка: Getty Images / iStock

Летището има над 80-годишна история, започвайки като военна база през 1942 г. Днес е популярно сред авиоманиаците и инфлуенсърите от цял свят. „Много хора мечтаят да дойдат тук“, споделя Ървинг Мадуро, колега на Уилсън и фотограф. Той често получава запитвания от създатели на съдържание, търсещи зрелищни кадри. А за пилотите, подходът към пистата е не по-малко вълнуващ – те прелитат над самата плажна ивица, пред очите на стотици зяпачи.

Макар безопасността винаги да е приоритет, има пилоти, които съзнателно превръщат кацането в шоу за зрителите. „Някои се класират по височина, други по ефектност“, добавя Мадуро. Колкото по-ниско е приближаването, толкова по-бързо е и кацането. „Щом самолетът прелети океана, знаеш, че идва със сериозна скорост“, казва Уилсън. Туристите често се плашат, усещайки как машината се приближава директно към тях. Особено зрелищно е кацането на един частен бразилски самолет, който традиционно пристига всяка Коледа и неизменно събира тълпи.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN