Компания емитира криптовалута за 300 трилиона долара след техническа грешка

Техническа неизправност в системите на нюйоркската блокчейн компания Paxos доведе временно до издаването на криптовалута на стойност 300 трилиона долара. От компанията съобщиха, че проблемът е бил бързо засечен и отстранен, предаде ДПА, цитира БНР.
Случаят е свързан със стейбълкойна PayPal USD, който е обвързан с щатския долар. Този дигитален актив се издава от Paxos в сътрудничество с PayPal – фирма, специализирана в онлайн плащания и финансови услуги.
"В резултат на вътрешен трансфер, Paxos по погрешка емитира излишно количество от PayPal USD", съобщи компанията в социалната мрежа Х. В същото изявление се посочва, че грешката е била незабавно установена, а излишната сума – премахната.
Стойността от 300 трилиона долара бе отразена в платформата Etherscan, която следи трансакциите с криптовалути. Paxos увери клиентите си, че не е имало пробив в сигурността и че потребителските средства не са били изложени на опасност.
Въпреки че инцидентът беше овладян бързо, той предизвика опасения относно стабилността и сигурността на криптопазара. За сравнение – сумата, която за кратко бе "върху" блокчейна, надхвърля повече от два пъти прогнозирания за тази година глобален БВП, оценен от МВФ на 117 трилиона долара.
