1 USD
1.68287 BGN
Петрол
62.47 $/барел
Bitcoin
$111,363.0
Последвайте ни
1 USD
1.68287 BGN
Петрол
62.47 $/барел
Bitcoin
$111,363.0
Финанси Компания емитира криптовалута за 300 трилиона долара след техническа грешка

Компания емитира криптовалута за 300 трилиона долара след техническа грешка

bTV Бизнес екип

Грешката е била незабавно установена, а излишната сума – премахната.

Техническа неизправност в системите на нюйоркската блокчейн компания Paxos доведе временно до издаването на криптовалута на стойност 300 трилиона долара. От компанията съобщиха, че проблемът е бил бързо засечен и отстранен, предаде ДПА, цитира БНР.

Снимка: Getty Images / iStock

Случаят е свързан със стейбълкойна PayPal USD, който е обвързан с щатския долар. Този дигитален актив се издава от Paxos в сътрудничество с PayPal фирма, специализирана в онлайн плащания и финансови услуги.

"В резултат на вътрешен трансфер, Paxos по погрешка емитира излишно количество от PayPal USD", съобщи компанията в социалната мрежа Х. В същото изявление се посочва, че грешката е била незабавно установена, а излишната сума премахната.

Криптопазарът загуби 18 млрд. долара след обявените от Тръмп 100% мита срещу Китай

Стойността от 300 трилиона долара бе отразена в платформата Etherscan, която следи трансакциите с криптовалути. Paxos увери клиентите си, че не е имало пробив в сигурността и че потребителските средства не са били изложени на опасност.

Въпреки че инцидентът беше овладян бързо, той предизвика опасения относно стабилността и сигурността на криптопазара. За сравнение сумата, която за кратко бе "върху" блокчейна, надхвърля повече от два пъти прогнозирания за тази година глобален БВП, оценен от МВФ на 117 трилиона долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата