Поръчах Bugatti от Alibaba за $30 000, получих реплика от пяна

Всеки, който разбира нещо от коли, знае, че Bugatti-тата и техните части не са евтини. Дори повредени и износени екземпляри могат да донесат над 300 000 долара, така че намирането на такъв за една десета от тази сума би трябвало да е тревожен сигнал. След месеци чакане на пратка от Китай, Шарер почти се отказал от надежда, докато на адреса му не пристигнала огромна кутия за доставка със снимка на черно-червено Bugatti, пише Index.
Чушките и сиренето поскъпват на борсите, картофите и дините поевтиняват
Индексът на тържищните цени леко се понижава