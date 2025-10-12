Поръчах Bugatti от Alibaba за $30 000, получих реплика от пяна

Ако нещо звучи твърде хубаво, за да е истина, вероятно е така

Златното правило на онлайн пазаруването гласи: ако нещо звучи твърде хубаво, за да е истина, вероятно е така. Известният TikTok и YouTube създател Картър Шарер, основател на популярната група Team RAR, наскоро плати 30 000 долара, за да научи скъп урок по трудния начин, пише N1.

Шарер решил да опита късмета си, след като попаднал на обява в китайската платформа Alibaba, където било рекламирано употребявано Bugatti на изненадващо ниска цена. Според описанието автомобилът бил „спретнато използван“, което го накарало да повярва, че може би е открил сделката на века.

Всеки, който разбира нещо от коли, знае, че Bugatti-тата и техните части не са евтини. Дори повредени и износени екземпляри могат да донесат над 300 000 долара, така че намирането на такъв за една десета от тази сума би трябвало да е тревожен сигнал. След месеци чакане на пратка от Китай, Шарер почти се отказал от надежда, докато на адреса му не пристигнала огромна кутия за доставка със снимка на черно-червено Bugatti, пише Index.

Отваряне на пратката

След няколко неуспешни опита да отворят сандъка, без да повредят съдържанието, екипът трябва да използва комбинация от електрически триони, отвертки и чукове. Вътре в здравия дървен сандък имаше добре опакована кола или поне нещо, което наподобяваше по форма и размер.