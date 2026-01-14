BGN → EUR
Балканска страна открива директна авиолиния до Ню Йорк

Балканска страна открива директна авиолиния до Ню Йорк

bTV Бизнес екип

Ето колко струват полетите

Американският авиопревозвач "Юнайтед еърлайнс" обяви откриването на първата директна линия между Сплит и Ню Йорк днес. Полетите ще се осъществяват от пролетта до началото на септември тази година. Полети ще има три пъти седмично и ще траят по 10 часа, тъй като не се предвиждат спирки по пътя.

Маршрутът ще се изпълнява от "Боинг" 767-300ER, който е първият редовен широкофюзелажен самолет, който пътува от Сплит към някоя отвъдокеанска дестинация, предаде БНТ.

Мекиците в Рилския манастир поскъпнаха двойно

Пътниците ще могат да пътуват с класическата икономична класа, както и с бизнес, премиум плюс и икономичен плюс билет. Най-изгодните билети, с включено отиване и връщане, са за полетите през май и струват малко над 700 евро, а в разгара на сезона цените се качват нагоре.

БНБ предупреди да не взимате тези банкноти

Освен до Сплит "Юнайтед еърлайнс" въвежда нови линии и до Бари (Италия), Глазгоу (Шотландия), както и до Сантиаго де Компостела (Испания).

