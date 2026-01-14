BGN → EUR
Мекиците в Рилския манастир поскъпнаха двойно

Мекиците в Рилския манастир поскъпнаха двойно

БГ Бизнес

Какво казват от НАП

Какво казват от НАП

От началото на годината Националната агенция по приходите (НАП) е получила над 1000 сигнала, свързани със спекулативно повишаване на цени. Част от тях са рутинни, но сред подадените сигнали има и по-необичаен случай, който привлича обществено внимание.

Става дума за мекица, продавана в пекарна в района на Самоковската порта на Рилския манастир. Посетители на светата обител са сигнализирали, че цената на популярната закуска е скочила двойно – от 1 лев на 1 евро. За случая съобщи БНР. Мекиците и хлябът от тази пекарна са истинска атракция, особено през летните месеци. Тогава пред обекта редовно се извиват опашки – за хляб, за мекици.

Снимка: iStock

От НАП обаче уточниха пред БНР, че към момента при тях не е постъпил официален сигнал за въвеждане на цена в евро на конкретната пекарна. Въпреки това институцията следи подобни практики с повишено внимание.

Ана Митова от пресцентъра на НАП заяви пред БНР, че ако информацията за двойното поскъпване се потвърди, ще бъде разпоредена проверка. От агенцията напомнят, че търговците са длъжни да спазват действащото законодателство и да не злоупотребяват с цените, особено в туристически и култови обекти, които се посещават от голям брой хора.

