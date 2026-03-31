1 USD
1.1484 BGN
Петрол
107.17 $/барел
Bitcoin
$67,587.6
Свят Rheinmetall и Boeing ще предложат безпилотен самолет на германската армия

Rheinmetall и Boeing ще предложат безпилотен самолет на германската армия

bTV Бизнес екип

Моделът MQ-28 Ghost Bat се очаква да бъде достъпен за Германия до 2029 г.

Германският оръжеен концерн Rheinmetall съобщи, че е сключил споразумение с Boeing Australia за предлагане на автономен безпилотен самолет на германската армия, съобщи БГНЕС.

Моделът MQ-28 Ghost Bat, разработван за военновъздушните сили на Австралия, се очаква да бъде достъпен за Германия до 2029 г.

Rheinmetall ще отговаря за интегрирането на MQ-28 в германските въоръжени сили и техните оръжейни системи, както и за поддръжката му, заяви главният изпълнителен директор Армин Папергер. По думите му сделката може да донесе стотици милиони евро приходи за компанията, предаде АФП.

„С Boeing Defence Australia като партньор създаваме основа за оптимално адаптиране на MQ-28 към изискванията на Бундесвера“, посочи той.

MQ-28 Ghost Bat е проектиран да лети заедно с пилотирани бойни самолети или да изпълнява самостоятелно мисии за наблюдение и разузнаване.

Безпилотният апарат все още е в процес на разработка в Австралия, където прототипите са извършили над 150 тестови полета.

Rheinmetall отбелязва значителен растеж през последните години на фона на увеличените разходи за отбрана в Германия след руската инвазия в Украйна.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

Стефани Боова

