Последвайте ни
Свят Балканска държава създава „атлас“ на виното и лозарските региони

Балканска държава създава „атлас“ на виното и лозарските региони

bTV Бизнес екип

Целта на класификацията е създаване на хомогенни зони, където климатичните условия и почвите осигуряват стабилна реколта

Албания подготвя атлас“ на виното подробна карта на различните региони за отглеждане на лозя, предаде Албанското радио и телевизия. Проектът се базира на климатични и геоложки изследвания и цели да сложи край на хаотичното засаждане на лозови култури, като предоставя систематична класификация на територията, предава БТА.

Снимка: Getty Images/iStock

Целта на класификацията е създаване на хомогенни зони, където климатичните условия и почвите осигуряват стабилна реколта и високо качество на вината. В рамките на проекта е извършено задълбочено проучване на зоните за култивиране на лозя, които са най-подходящи за винопроизводство.

Особено внимание се обръща на специфичните сортове грозде, характерни за страната – „Калмет“ (Kallmet), Шеш и Зи“ (Shesh i Zi), Шеш и Бард“ (Shesh i Bardhë), Вльош“ (Vlosh), Серина“ (Serina) и Дебина“ (Debina), които са включени в картата на лозарските райони. Докладът, свързан с проекта, подчертава, че зонирането е необходима стъпка за получаване на международен сертификат за произход на албанските вина, което ще увеличи тяхната експортна стойност и конкурентоспособност на международния пазар.

Авиокомпания с отнет лиценз все още продава билети

Атласът“ включва и препоръки за инвеститорите терени с наклон над 20% се определят като неподходящи за лозарство заради трудностите при механизация и високите разходи за поддръжка. Почви с висока глинестост или слабо дренирани също се класифицират като икономически неперспективни без допълнителни инвестиции.

Според Албанското радио и телевизия създаването на картата е ключово за икономиката на страната. Проектът приближава практиките на страната до стандартите на Европейския съюз, създавайки паспорт“ за местното вино и насочвайки субсидиите към райони с потенциал за качествено производство.

