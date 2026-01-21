Автомобилен гигант навлиза в отбранителната индустрия

Какво ще разработва автомобилната компания?

Автомобилният гигант Renault се присъединява към сектора на отбранителната промишленост чрез ново партньорство с компанията Turgis/Gaillard.

Какво ще разработват?

Снимка: Getty Images/iStock

От Renault съобщават, че става въпрос за създаването на военни дронове, съобщава Reuters. Този проект ще бъде реализиран по инициатива на френското Министерство на армията и под надзора на Главна дирекция по въоръженията (DGA), ключовата държавна институция, отговорна за придобиването и разработването на военна техника във Франция.

Френските власти разчитта на индустриалния капацитте на автомобилния производител, както и на опита му в масовото производств Това са ключови фактори във време, в което страните от ЕС бързо укрепвят своите отбранителни способности.

Снимка: iStock

Renault не уточнява дали производството ще се осъществява изключително във Франция или в сътрудничество с партньори извън страната, но беше потвърдено, че проектът има пълната подкрепа на френската държава и се вписва в по-широк план за укрепване на местната и европейската отбранителна индустрия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN