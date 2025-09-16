1 USD
Свят Автомобилен гигант съкращава 1000 души в един от заводите си

Автомобилен гигант съкращава 1000 души в един от заводите си

bTV Бизнес екип

Заводът ще работи само на една смяна на ден от януари 2026 година

 
Американският автомобилен гигант Ford обяви, че ще съкрати до 1000 работни места в завода си в германския град Кьолн поради слабото търсене на електрически автомобили в Европа.

Заводът ще работи само на една смяна на ден от януари 2026 г., заяви Ford, което означава, че работните места ще бъдат обект на доброволно съкращение.

„Търсенето на електрически автомобили в Европа остава значително под прогнозите за сектора. Затова Ford ще превключи производството в завода в Кьолн на една смяна на ден от януари 2026 г.“, каза компанията.

Плановете се добавят към вече обявените 2900 съкращения на работни места в Германия като част от програма за намаляване на разходите в цяла Европа, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Работниците започнаха стачка, преди да бъде сключено споразумение през юли, което според представители на синдиката IG Metall ще удължи гаранциите за заетост на повече от 10 000 работници в завода до 2032 г.

Ford похарчи 2,3 милиарда евро за преустройство на завода в Кьолн за производство на електромобили в очакване на по-високо търсене на коли с ниски емисии.

Но продажбите на електромобили в Европа не успяха да се повишат поради високите начални разходи и оскъдната инфраструктура за зареждане.

Колите с батерии съставляват около 15% от продажбите на автомобили на континента през първата половина на годината.

