Ето какви са приходите от митата на Тръмп

Белият дом съобщи, че от януари насам САЩ са събрали над 235 млрд. долара като приходи от митата, въведени като част от търговската политика на президента Доналд Тръмп. Данните бяха представени в коледно предаване на живо на канала на Белия дом в YouTube, в което администрацията изтъква и други свои постижения, включително в областта на миграционната политика и борбата с разпространението на фентанил, предаде ДПА, цитирано от БТА.

Снимка: EPA

В излъчването президентът Тръмп е представен като анимационен герой, седнал до коледна елха, като на екрана се появяват текстови блокове с различни статистики. Според съобщението от януари 2025 г. министерството на финансите на САЩ е събрало над 235 млрд. долара от митнически такси.

Посочената сума е малко по-висока от обявената по-рано от американските власти. Миналата седмица Агенцията за митнически и граничен контрол на САЩ съобщи за приходи от мита в размер на над 200 млрд. долара за периода от встъпването в длъжност на президента на 20 януари до 15 декември. Въпреки това резултатът остава под предварителните очаквания. През юли министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт прогнозираше, че приходите от мита могат да достигнат 300 млрд. долара до края на годината.

