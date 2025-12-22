През 2026 г. се очаква с до 8% ръст на цената на жилищата

Какви са причините?

След преминаването на България в еврозоната се очакват доста промени. По последна прогноза на компанията за недвижими имоти „Имотека“, цитирана от БТА, се очакма ръст на ценовите нива на жилищата между 5 и 8%.

Какви са причините?

Снимка: iStock

Това от една страна ще се дължи на пазара на умереност, който предстои да видим в следващите 12 месеца. От друга, в резултат на намаляването на задължителните минимални резерви на банките, кредитирането ще се стимулира. Това ще даде допълнителен тласък на сделките с жилища.

„След присъединяването на България към еврозоната ставката на задължителните минимални резерви на банките ще се понижи от 12 на сто в момента до 1 на сто. Това ще освободи ресурс за тези институции за допълнително отпускане на ипотечни кредити", казва Явор Пейчев, изпълнителен директор на компанията.

Според Пейчев през 2026 г. ще станем свидетели на умерено предлагане и търсене. Дори и предлагането да се повиши, то няма да изпревари търсенето, тъй като няма предпоставка за по-ниски доходи, а напротив – купувачите ще се стремят все повече да подобряват качеството си на живот. Основното търсене в първите 6 месеца от годината ще бъде за лични нужди, като фокусът ще бъде върху 2-стайните и 3-стайните жилища.

Какво се случи през 2025 г.?

Снимка: iStock

Компанията изтъкма, че от началото на годината до май-юни купувачите са били активни, но и внимателни в избора си. Едни премисляха добре, преди да установят какъв имот им е необходим, за да удовлетвори оптимално жилищните им нужди. Други инвестираха средства в недвижими имоти в процес на строителство с цел препродажба и постигане на печалба. Трети използват момента, за да се сдобият с къща в крайградските зони и на 40 км от големите градове, особено около четирите големи града в България, уточняват анализаторите.

Средните цени на жилищата старо строителство в предпочитаните централни райони на София като Докторски паметник вече надхвърлят 5000 евро на кв. м. В квартал „Изток" средните цени са над 3800 евро на квадрат, в „Лозенец" – над 3500 евро на кв. м, а в „Борово" – около 2900 евро на кв. м. Цените на жилищата ново строителство също са нараснали през годината и в София и рядко се срещат нива под 2000 евро на кв. м.

