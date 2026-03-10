×

БГ Бизнес Община у нас санира многофамилна жилищна сграда по проект за близо 1 млн. евро

Община у нас санира многофамилна жилищна сграда по проект за близо 1 млн. евро

bTV Бизнес екип

Проектът цели по-ниски сметки за електроенергия и по-комфортни жилища за 69 домакинства

Община Пловдив започна енергийното обновяване на многофамилна жилищна сграда с номера 64, 66 и 68 на бул. „Никола Вапцаров“ в район „Южен“, съобщиха от общината след проверка на заместник-кмета по строителство инж. Хакъ Сакъбов на мястото на обекта. Проектът се реализира по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I" по Националния план за възстановяване и устойчивост, а общата стойност на инвестицията е 993 698,32 евро.

Дейностите по проекта включват полагане на топлоизолация на външните стени на блока, изолация на покрива и пода, както и подмяна на прозорци и врати. Изпълнител на строително-монтажните работи е "Одесосстрой" ООД, а строителният надзор се осъществява от "Вини" ООД.

По думи на инж. Сакъбов целите са по-ниски сметки за електроенергия и по-комфортни жилища за 69 домакинства. Според заместник-кмета обновяването на тази сграда ще намали потреблението на първична невъзобновяема енергия с над 60 на сто, както и ще се понижат емисиите на парникови газове.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30 юни, предаде БТА.

