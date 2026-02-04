Масови съкращения: Автомобилен гигант изпраща работниците си в пенсия на 57 години

Каква е причината?

Като част от намаляването на броя на работните места, Volkswagen откри програма за намалено работно време преди пенсиониране за поколението, родено през 1969 г. От 26 януари 2026 г. засегнатите служители могат да кандидатстват за пенсиониране на 57-годишна възраст, десет години преди законоустановената възраст за пенсиониране.

Това решение е централна част от стратегията на компанията, която планира да елиминира около 35 000 работни места в Германия до 2030 г. Подобни разпоредби вече се подготвят за поколението, родено през 1970 г., пише списание Feniks.

Намаленото работно време преди пенсиониране е инструмент, чрез който Volkswagen позволява социално приемливи преходи към пенсиониране. За служителите, родени през 1969 г., компанията предлага атрактивни условия, които са значително над законовите стандарти. По този начин засегнатите работници получават добавка към заплатата до 95 процента от предишните си нетни доходи, пише Kurir.rs.

Компанията също така плаща 100 процента от законоустановените пенсионни осигуровки, както и пожизнено обезщетение за половината от разликата в пенсиите, която възниква поради ранно пенсиониране.

Подобни правила важат и за лица с тежки увреждания, родени през 1970 г. Използването на опцията за ранно пенсиониране е на доброволна основа. Volkswagen изчислява, че около 70 процента от обхванатите работници ще се възползват от тази възможност. Повече от 20 000 служители, родени между 1969 и 1975 г., представляват голям потенциал за социално приемливо пенсиониране.

