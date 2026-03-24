Австралия премахва митата за автомобили, вино и шоколад от ЕС

Споразумението ще позволи на европейските компании да спестяват около 1 милиард евро годишно от мита

ЕС ще може да изнася към Австралия без мита над 99% от своите стоки, като за автомобили, вино, шоколад и редица преработени продукти те ще отпаднат още от първия ден. За някои ключови земеделски продукти, като сирената, е предвиден преходен период до 3 години. Това става възможно, след като Брюксел и Канбера постигнаха амбициозно споразумение за свободна търговия, както и ново партньорство в сферата на сигурността и отбраната, по време на посещението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Австралия, предава БНР.

Споразумението ще позволи на европейските компании да спестяват около 1 милиард евро годишно от мита, които в момента плащат за износ към Зеления континент. През последните години двустранната търговия остава активна – през 2025 г. ЕС е изнесъл стоки за Австралия за 37 милиарда евро, а през 2024 г. – услуги на стойност 31 милиарда евро.

В документа са заложени и защитни механизми за чувствителни сектори. За продукти като говеждо, овче и козе месо, захар, ориз и част от млечните изделия ще се прилагат тарифни квоти, както и възможност за временни защитни мерки при рязко увеличение на вноса.

Успоредно с това ЕС и Австралия ще задълбочат сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната. Двете страни обявиха ново партньорство, което включва по-тясна координация по стратегически въпроси, съвместни действия при кризи и разширяване на съвместната работа в сфери като киберсигурност, морска сигурност и противодействие на хибридни заплахи.

Партньорството обхваща и координация при развитието на нови технологии, включително изкуствен интелект, както и сътрудничество в космическата сигурност, неразпространението на оръжия и изграждането на способности в Индо-Тихоокеанския регион.

