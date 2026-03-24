България е сред водещите търговски партньори на Иран: 4-та по внос, 8-ма по износ

България е водещият търговски партньор на Иран сред източноевропейските държави членки на Европейския съюз, съобщава репортер на БГНЕС. Страната ни заема седма позиция по стокообмен с Иран, като през 2025 г. той достига 172.2 милиона евро. Преди България се нареждат само Германия, Италия, Нидерландия, Франция, Белгия и Испания.

България отчита положително търговско салдо. През 2025 г. износът ни към Ислямската република възлиза на 102 милиона евро, което ни поставя на осмо място в ЕС. И тук пред нас са водещите икономики като Германия, Нидерландия, Италия, Франция, Белгия, Испания и Австрия, а Румъния е девета с износ от 80 милиона евро.

За Иран България е не само най-значимият партньор в Източна Европа, но и заема четвърто място по внос от страната. През изминалата година сме внесли стоки на стойност 70.2 милиона евро. През 2025 г. стокообменът между ЕС и Иран достига най-ниското си ниво поради наложените санкции. Въпреки ограниченията, търговските отношения продължават, като общият обем възлиза на 3.72 милиарда евро според данни на Евростат. Балансът остава положителен – износът е 2.97 милиарда евро, а вносът – 0.76 милиарда евро.

Иран остава второстепенен партньор за ЕС, като делът му в износа е едва 0.1%, а при вноса е почти нулев. Най-голям търговски партньор е Германия с износ от 963 милиона евро и внос от 218 милиона евро, което представлява близо една трета от общия стокообмен. След нея се нарежда Италия с дял от 15% – износ за 447 милиона евро и внос от 132 милиона евро, а на трето място е Нидерландия с износ от 517 милиона евро и внос от 58 милиона евро. Тези три държави формират около 63% от търговията с Иран.

Търговските отношения с Иран са били значително по-активни в миналото. През 2005 г. стокообменът е достигал 23.8 милиарда евро, докато днес е намалял дори спрямо 2024 г. с почти 1 милиард евро, когато е бил 4.6 милиарда. ЕС основно изнася за Иран машини и транспортно оборудване, а внася предимно храни, живи животни и химически продукти.

