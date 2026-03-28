Авиокомпания ще стартира полети до Лапландия от пет европейски града

Разширяването на полетите подчертава нарастващата популярност на Рука-Куусаамо като водеща зимна дестинация

Новите връзки на AirBaltic с финландската Лапландия се очаква да покажат растящата популярност на региона като водеща зимна дестинация за ски и почивки. Латвийската авиокомпания обяви старта на директни полети от пет европейски града до Куусамо от декември тази година, като част от разширеното зимно разписание за сезона 2026–2027 г.

Снимка: Facebook/Istock Photos

Полетите ще включват връзки от Лондон, Манчестър, Берлин, Хамбург и базата на авиокомпанията в Рига. „Рука-Куусамо е развиваща се зимна дестинация с отлични възможности за ски и уникална северна природа“, коментира Мантас Врубляускас, вицепрезидент по развитието на мрежата в AirBaltic. Той допълни, че новите маршрути заедно със съществуващия полет до Китила предоставят на пътниците повече опции за планиране на зимните почивки, предава Еuronews.

Полети от Манчестър и Лондон Гетуик ще се изпълняват в неделя от 13 декември 2026 г. до 28 март 2027 г. със самолет Airbus A220-300, който може да превозва до 148 пътници на полет. Един самолет ще остане на летище Куусамо през нощта, за да се справи с натоварения зимен трафик и да осигури няколко директни връзки между Лапландия и други европейски градове. Допълнителни услуги ще се предлагат и през уикендите.

Директни полети до Куусамо вече са налични и от Дюселдорф, Цюрих и Франкфурт. Освен това, AirBaltic разширява маршрути и до други дестинации – Познан, Варшава и Катовице от Гран Канария, както и до Лиеж, Паланга и Любляна от Тенерифе.

Разширяването на полетите подчертава нарастващата популярност на Рука-Куусаамо като водеща зимна дестинация. Регионът беше обявен за „Дестинация за дейности на открито на годината 2025“ на Scandinavian Outdoor Award Travel, връчени на ITB Berlin. Очаква се новите маршрути да доведат около 11 840 чуждестранни туристи в региона.

Рука-Куусаамо предлага не само впечатляващи ски пейзажи, но и три национални парка с възможности за ходене със снегоходки, риболов на лед и разходки през зимата, както и кану, рафтинг, туризъм и наблюдение на мечки през лятото. Регионът е отлична дестинация за наблюдение на Северното сияние, запознаване с отглеждането на северни елени и посещение на музикални или светлинни фестивали.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN