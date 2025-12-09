Авиокомпаниите очакват рекорден брой пътници през 2026 г.

Очаква се печалбите да достигнат 41 милиарда долара.

Международните авиокомпании очакват да превозят рекордните 5,2 милиарда пътници през 2026 г., въпреки че секторът продължава да бъде под натиск от различни неблагоприятни глобални фактори. Това съобщи Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), цитирана от АФП. Организацията подчертава, че въпреки предизвикателствата, търсенето на въздушни пътувания продължава да расте и да надхвърля предварителните очаквания, предава БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Според IATA превозвачите предвиждат по-високи печалби от първоначално планираните за 2025 г., като приходите догодина се очаква да останат на сходно ниво. Асоциацията, която обединява около 360 авиокомпании и представлява близо 80% от глобалния въздушен трафик, съобщи, че печалбите за 2025 г. вече се изчисляват на 39,5 милиарда долара – повече от прогнозните 36 милиарда, представени на годишното общо събрание през юни.

Генералният директор на IATA, Уили Уолш, отдаде по-добрите прогнози на силните резултати, които авиационният сектор успя да постигне въпреки търговските напрежения, предизвикани от САЩ. Той подчерта, че устойчивостта на въздушния транспорт се оказва по-висока от очакваното, което позволява на индустрията да се адаптира към сложната международна среда.

За 2026 г. асоциацията очаква печалбите да достигнат 41 милиарда долара. Въпреки това IATA отбелязва, че продължаващият недостиг на самолети задържа потенциално по-високи резултати и ограничава възможностите за по-голям растеж. Според организацията производствените забавяния и проблемите с доставките остават значим фактор за авиокомпаниите.

Броят на пътниците през настоящата година се очаква да достигне 4,98 милиарда, което е малко под пет милиарда, но все пак отбелязва съществен ръст. Това представлява увеличение спрямо 4,77 милиарда през 2024 г., когато беше постигнат предишният рекорд. Така тенденцията към възстановяване и разширяване на въздушния трафик продължава стабилно.

