Те докосват небето:10-те най-високи сгради в света през 2026 г.

Съвременните градове често са разпознаваеми с впечатляващите си небостъргачи, които представляват върха на архитектурата, технологиите и човешките амбиции. Сред тях Бурдж Халифа в Дубай все още доминира в небето с 829,8 метра. Този емблематичен 163-етажен небостъргач е не само най-високата сграда в света, но и мястото, където се намират най-високият ресторант и наблюдателна площадка, видими от разстояние до 95 километра. Посетителите могат да се насладят на невероятни гледки от 124-ия, 125-ия и 148-ия етаж.

Снимка: iStock

В Азия, Merdeka 118 в Куала Лумпур, завършена през 2022 г., също се откроява с височината си . С 828 метра, тя е най-високата сграда в Азия, а посетителите могат да посетят наблюдателната площадка на 115-ия и 116-ия етаж. Шанхайската кула в Шанхай, разположена във финансовия район Пудун, е известна с устойчивото си строителство, включително вятърни турбини и система за събиране на дъждовна вода, което я прави един от най-устойчивите свръхвисоки небостъргачи в света.

В Саудитска Арабия, часовниковата кула Абрадж Ал Байт в Мека е икона на религиозния и архитектурен пейзаж. Този обширен комплекс, разположен в непосредствена близост до Голямата джамия, предлага музей и обсерватория на 120-ия етаж с панорамна гледка към града. Финансовият център Пинг Ан в Шънджън съчетава офис пространство, хотел и търговски площи, а асансьорите му, които достигат скорост от 36 км/ч, правят пътуването до върха невероятно бързо и вълнуващо.

Снимка: bg.wikipedia.org

В Китай, Goldin Finance 117 в Тиендзин е най-високата необитаема сграда в света, чието строителство е спряно, докато Lotte World Tower в Сеул предлага световноизвестната стъклена наблюдателна площадка Seoul Sky , която предоставя впечатляваща гледка към столицата на Южна Корея.

В Съединените щати, One World Trade Center в Ню Йорк се намира на мястото на оригиналния WTC и предлага панорамна гледка към Манхатън през обсерватория и три панорамни ресторанта. Китай отново присъства с финансовия център Tianjin CTF и финансовия център Guangzhou CTF , и двата с височина 530 метра, с високоскоростни асансьори и модерен дизайн, който оформя силуета на градовете им. China Zun (CITIC Tower) в Пекин, вдъхновен от традиционния китайски съд за вино „Zun“, символизира нова ера в китайската архитектура.

Европа се гордее с центъра „Лахта“ в Санкт Петербург, Русия, докато най-високата сграда в Африка е кулата „Иконик“ в новата административна столица на Египет. Океания е доминирана от кулата Q1 на Голд Коуст в Австралия, а Южна Америка е доминирана от Гран Торе Сантяго в Чили. Дори в Антарктида, изследователската станция „Восток“ е най-високата постоянна структура на континента, макар и „само“ 17,5 метра висока.

В бъдеще кулата Джеда в Саудитска Арабия планира да разшири границите на човешките амбиции, като с височина от 1000 метра ще се превърне в първия небостъргач в света с височина над един километър. Очаква се да бъде завършена около 2028 г., а строителството ѝ вече предизвиква голям интерес по целия свят.

