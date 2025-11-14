Apple пусна „чорап“ за 230 долара (СНИМКИ)

„Това е още един аксесоар"

Всички знаят, че компанията на Apple е изградила репутацията си с авангардни устройства и елегантен дизайн, но най-новият продукт е определено по-нискотехнологичен и озадачаващ.

iPhone Pocket е плетена каишка , разработена съвместно с модния лейбъл Issey Miyake, „родена от идеята за създаване на допълнителен джоб“, обяви Apple. Проектиран да пасва на всеки iPhone, Pocket ще се предлага в различни цветове. Моделът с дълга каишка ще се предлага в три цвята, а с къса - в осем, пише CNN.

Снимка: Apple

Apple казва, че iPhone Pocket може да се носи по много начини – през рамо, завързан за чанта или държан в ръка. Въпреки това, вежди бяха повдигнати от високата цена на това, което Apple нарича продукт, „вдъхновен от концепцията за „парче плат“, като късата версия Pocket ще струва 149.95 долара, а дългата - 229.95 долара.

„230 долара за срязан чорап? Хората, които харесват Apple ще купят всичко, стига марката да е на Apple“, пише потребител в X.

Снимка: Apple

Други оприличиха Pocket-а с неоновозеления манкини, носен от комичния герой Борат на Саша Барън Коен, като друг потребител на X публикува снимка на лимоненозеления Pocket до изображение на Борат в разголения му бански костюм. „Същата атмосфера“, гласи надписът.

Технологичният анализатор MG Siegler го нарече „безумно скъп чорап“ в своя бюлетин Spyglass в сряда, преди да проучи обосновката зад продукта. Зиглер каза, че Мияке, който почина през 2022 г., е бил един от любимите модни дизайнери на Стив Джобс.

Снимка: Apple

„Това, което започна с ленти за ръкави за бегачи едно време, сега изглежда е по-скоро ежедневна каишка за много хора“, добави Зиглер, цитирайки пускането на пазара по-рано тази година на каишката за iPhone Crossbody на Apple, която се продава на дребно на цена от 59 долара.

Снимка: Apple

„Това е още един аксесоар и начин да добавите цвят към облеклото си“, каза той, визирайки най-новото предложение на Apple.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN