Zara, Bershka и Massimo Dutti отчитат ръст на приходите

Inditex, собственикът на модната марка Zara, отчете приходи за първата половина на финансовата година, които не достигнаха прогнозите на анализаторите, но показаха ускоряване на растежа въпреки силната конкуренция в модната индустрия, предадe Reuters.

Компанията реализира приходи от продажби в размер на 18,36 милиарда евро за полугодието, приключило на 31 юли. Пазарните очаквания, според проучване на Visible Alpha, бяха средно за 18,55 милиарда евро.

По данни на Inditex продажбите са нараснали с 5,1 на сто на годишна база, след увеличение от 4,2 на сто през първото тримесечие. Компанията притежава и марки като Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Възходящата тенденция се запази и през август и до 8 септември, когато Inditex отчете 9-процентен ръст на продажбите.

В изявление главният изпълнителен директор Оскар Гарсия Масейрас определи резултатите като стабилни и заяви, че компанията е постигнала задоволителни продажби в сложна пазарна среда.

По-слабата динамика съвпада с промени в глобалната търговска среда. Президентът на САЩ Доналд Тръмп повиши митата върху вноса от редица основни търговски партньори, което накара много търговци на дрехи и спортни стоки, снабдяващи се от фабрики в Азия, да увеличат цените в САЩ, за да компенсират по-високите разходи.

Проучване на PriceWaterhouseCoopers, публикувано миналата седмица, сочи, че разходите на потребителите в САЩ за предстоящия празничен сезон ще отчетат най-голям спад от пандемията насам заради опасения от икономическите ефекти на американските мита, предаде БТА.

От началото на годината акциите на Inditex са поевтинели с 14 на сто. Инвеститорите се приспособяват към забавянето след четири години на двуцифрен годишен ръст на продажбите, което поражда въпроси за силата на търсенето и способността на компанията да прехвърля разходите върху цените в САЩ.

Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) се е увеличила с 0,9 на сто на годишна база до 3,57 милиарда евро, а нетната печалба е нараснала с 0,8 на сто до 2,79 милиарда евро.

За цялата финансова година, приключваща през януари 2026 г., Inditex очаква стабилен брутен марж, плюс или минус 50 базисни пункта, и прогнозира отрицателно валутно въздействие върху продажбите в размер на 4 на сто.

