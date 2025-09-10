Свръхбогатите са инвестирали 5 млрд. долара в опит да удължат живота си до 150 години

Индустрията за дълголетие вече не е тясно академична ниша

Колко бихте инвестирали в шанса да живеете до 150 години – или поне да добавите още 20 здрави години към живота си? За милиардерите от Силициевата долина този въпрос вече има конкретна цена: над 5 млрд. долара, вложени през последните 25 години в индустрията за дълголетие, показва анализ на Wall Street Journal.

Сред най-активните инвеститори в последните години се открояват Питър Тийл, Сам Алтман, Юри Милнер и Марк Андрисен. Само Тийл стои зад близо дузина компании, които чрез негови фондове и фондации вече са набрали над 700 млн. долара. Така индустрията, доскоро възприемана като тясно академична ниша, постепенно се превърна в културен мейнстрийм и истински магнит за капитали.

Някои от най-мащабните проекти вече променят представите за възможностите на науката. Altos Labs, основана през 2022 г., събра рекордните 3 млрд. долара за изследвания върху подмладяването на клетки. Insilico Medicine набра над 500 млн. долара за разработка на лекарства срещу болести, свързани с възрастта. BioAge Labs привлече 559 млн. долара и дори излезе на борсата през 2024 г., но по-късно бе принудена да спре клинични тестове на лекарство срещу затлъстяване заради съмнения за безопасността на пациентите.

Мотивите на инвеститорите често са лични. Навийн Джейн създава Viome Life Sciences след смъртта на баща си от рак на панкреаса. Компанията вече е набрала над 230 млн. долара, като 30 млн. са негови собствени средства, а продуктите включват домашни здравни тестове и персонализирани препоръки.

Изпълнителният директор на Moderna Стефан Бансел финансира L-Nutra – компания, която разработва хранителни режими. Винод Кхосла пък е един от най-активните инвеститори в сектора, а мотото му е красноречиво: „На 70 човек трябва да се чувства като на 40“.

Индустрията за дълголетие се развива в три основни посоки – обръщане на процесите на стареене чрез „препрограмиране“ на клетките, лечение на заболявания, свързани с възрастта, и предлагане на продукти и услуги за по-дълъг и здрав живот. Към момента пазарът на добавки, устройства и козметика, обещаващи младост, вече надхвърля 2,6 млрд. долара.

