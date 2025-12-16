Икономическите загуби от природни бедствия са намалели с една трета през 2025 г.

Общата стойност на застрахователните загуби от природни катастрофи се оценява на 107 млрд. долара

Глобалните икономически загуби от природни бедствия се очаква да спаднат с 33% до 220 милиарда долара през 2025 г., въпреки с щетите, нанесени от горските пожари в Лос Анджелис. Това съобщи презастрахователната компания Swiss Re.

Общата стойност на застрахователните загуби от природни катастрофи се оценява на 107 млрд. долара, което е с 24% по-малко от предходната година, се казва в предварителните прогнози за 2025 г. на базиран в Цюрих гигант в презастраховането Swiss Re.

Спадът се дължи на значително по-лекия ураганен сезон в северната част на Атлантическия океан в сравнение с 2024 г., посочи Swiss Re, който действа като застраховател на застрахователни компании.

„За първи път от 10 години нито един от тези урагани не достигна брега на САЩ, което обяснява защо застрахователните щети от тази опасност се очаква да бъдат ниски през 2025 г.“, се казва в изявление на Swiss Re, цитирано от БГНЕС.

Въпреки това 2025 г. е шестата поредна година, в която застрахователните щети от природни бедствия се очаква да надхвърлят 100 милиарда долара, предаде АФП.

Тази година ураганният сезон беше белязан от 13 тропически бури с имена, включително три урагана от категория 5: Ерин, Умберто и Мелиса.

Най-скъпата буря през 2025 г. бе ураганът Мелиса, който опустоши Ямайка и засегна Хаити и Куба. Застрахователните щети се оценяват на 2,5 милиарда долара, според швейцарския презастраховател.

С пориви на вятъра, достигащи 298 километра в час, ураганът от категория 5 причини значителни наводнения и свлачища. Swiss Re отбеляза, че това е един от най-мощните урагани, регистрирани някога на сушата.

Въпреки че през ураганния сезон на 2025 г. бяха регистрирани 13 бури с имена, „за първи път от 10 години“ нито един от тези урагани не достигна сушата на САЩ, което обяснява защо общата стойност на щетите е значително по-ниска.

