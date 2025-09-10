1 USD
Свят iPhone 17 свали акциите на Apple

iPhone 17 свали акциите на Apple

Свят

bTV Бизнес екип

Apple представи най-тънкия си модел телефон - iPhone Air

Акциите на Apple паднаха с 1,48% по време на редовната сесия във вторник, като по-голямата част от загубите дойдоха след събитието, на което компанията представи новата си серия телефони. Негативната реакция беше малко по-силна от обичайното „продай след представянето“, което често се наблюдава при акциите.

Компанията на Тим Кук представи най-новите версии на iPhone, включително за първи път iPhone Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11/SE3/Ultra 3, както и приложението Final Cut Camera 2.0, което позволява „безпрецедентни“ възможности за запис при високия клас iPhone модели.

 

Учителят срещу ChatGPT: Как изкуственият интелект променя правилата в образованието?

Въпреки спада на акциите, Apple остана сред най-обсъжданите компании на платформата Stocktwits, като се класира сред десетте най-активни акции към късния следобед във вторник. Настроението към компанията дори се покачи до „екстремно оптимистично“ (81/100) спрямо „оптимистично“ ден по-рано.

 

 

Емирът на Катар вече притежава повече неща в Лондон от крал Чарлз III

Оптимизмът сред дребните инвеститори се дължи на усещането, че акцията е била подценена. Един потребител прогнозира, че цената ще се върне над 240 долара през седмицата, като отбеляза, че Apple е единствената акция от Magnificent Seven, която регистрира спад във вторник. Акциите приключиха сесията на цена от 234,35 долара.

 

