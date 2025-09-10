Емирът на Катар вече притежава повече неща в Лондон от крал Чарлз III

Влиянието на семейство Ал Тани на Острова се разширява

Управляващото семейство Ал Тани в Катар се превърна в един от най-влиятелните земевладелци в Лондон, като тихо изпревари дори крал Чарлз III по отношение на частните собствености.

Въпреки че портфолиото на британския монарх включва емблематични забележителности като Лондонската кула и двореца Хамптън Корт, те се държат в тръст за нацията чрез Crown Estate и не са лична собственост.

Катарските кралски особи обаче не са изправени пред подобни ограничения, инвестициите им в имоти са частни или държавни, а обхватът им се разширява, съобщава Financial express.

Какво притежават?

Лондонското портфолио на семейство Ал Тани е огромно и нараства. Според съобщенията те притежават една четвърт от северозападната част на Мейфеър, район, който сега се нарича „Малката Доха“.

Сред бижутата в короната им е Harrods, световноизвестният универсален магазин. Чрез своята хотелска група Maybourne, семейството притежава и няколко от най-ексклузивните хотели в града - Claridge's, The Connaught, The Berkeley и новооткрития Emory.

Освен луксозните недвижими имоти и хотелиерството, тяхното присъствие се простира в силуета на града и инфраструктурата. Семейството притежава 95% дял в The Shard, най-високата сграда в Европа, и е съсобственик на Canary Wharf, един от основните бизнес центрове на Лондон.

Влиянието им се простира и в транспорта и търговията на дребно, с 20% дял в летище Хийтроу и 14,3% собственост на Sainsbury's, една от водещите вериги супермаркети в Обединеното кралство.

Какво е нетното състояние на семейство Ал Тани?

Подкрепено от приблизително семейно нетно състояние от 335 милиарда долара, богатството им се нарежда сред най-високите между всички кралски семейства в света. Голяма част от това състояние произтича от огромните запаси от природен газ на Катар и стратегическите глобални инвестиции.

Емирът на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, се оценява на над 2 милиарда долара. С дълбоки финансови ресурси и дългосрочна инвестиционна стратегия, катарското кралско семейство ще остане ключов играч в бъдещето на Лондон.

