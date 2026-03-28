Американският остров, който някога е принадлежал на Русия

С нарастващото международно внимание върху отношенията между САЩ и Русия, ние се фокусираме върху един ветровит и бурен остров, чиято история е тясно свързана с двете нации. Разположен там, където северната част на Тихия океан се среща с Берингово море, отдалеченият американски остров Уналаска лежи на границата между Северна Америка и Сибир. Намирайки се по-на запад от Хавай, неговото местоположение на прага на Източна Азия го прави една от най-отдалечените общности на Аляска, предава ВВС.

Част от вулканичния архипелаг Алеутски острови, който се простира на 1770 километра и се извива на запад на 960 километра от руския полуостров Камчатка, Уналаска се характеризира с едни от най-суровите условия на планетата извън полярните райони. Скали, брулени от вятъра, стръмни брегови линии и почти пълна липса на дървета създават сурова и непредсказуема среда. Земетресенията са чести, а около половината от 70-те вулкана на архипелага, включително активният Макушин, са изригвали през последните 250 години. Суровите метеорологични условия – циклонни бури, ураганни ветрове, проливни дъждове и гъста мъгла – влияят на времето дори в голяма част от Канада и континенталните САЩ.

Днес около 4200 души живеят на Уналаска, включително рибари и местното население Унангакс (алеути), които обитават архипелага и части от Аляска поне 9000 години. Те са изградили начин на живот, който зависи от ресурсите на сушата и морето. През последните векове обаче населението на Унангакс е намаляло значително поради болести и колониална експанзия. Днес на Алеутските острови и в Аляска живеят около 2000 Унангакс.

Каква е историята на острова?

Историята на Уналаска включва и руски заселници, които пристигат след първите европейски изследователи Витус Беринг и Алексей Чириков през 1741 г. Руските търговци на кожи ловуват морски видри и тюлени, а през 1759 г. е създадено руско селище, което превръща архипелага в колония на Руската империя. Много жители все още носят руски фамилни имена, а руското православно наследство, включително църквата „Свето Възнесение Господне“, остава значимо до днес.

По време на Втората световна война японски атаки срещу Дъч Харбър и западните острови предизвикват загуби и военни операции, включително евакуацията на 881 унангакси, които са интернирани за три години. След войната Уналаска се утвърждава като център на американската търговска риболовна индустрия, като Дъч Харбър става най-голямото търговско риболовно пристанище в САЩ по обем. Морските ресурси – риба, морски бозайници и птици – продължават да поддържат живота и икономиката на острова.

