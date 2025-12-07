Американците губят милиони куфари всяка година. Къде отиват изгубените им дрехи?

Авиокомпаниите обикновено прекарват три до четири месеца в опити да върнат изгубените куфари на собствениците им

Американските пътешественици губят милиони куфари всяка година, а съдържанието им често се оказва в магазин за непотърсен багаж в Скотсборо, Алабама. Този единствен в страната магазин събира предмети от изгубен багаж и предлага на клиентите възможността да открият истински скрити съкровища сред дрехи, бижута, електроника и други вещи, които иначе биха останали забравени, пише CNN.

Магазинът заема 4600 квадратни метра и предлага редици с дрехи, обувки, книги, електроника и други предмети, вариращи от практични кухненски ножици за левичари до причудливи сувенири като папие-маше Камбанка от „Питър Пан“. Авиокомпаниите обикновено прекарват три до четири месеца в опити да върнат изгубените куфари на собствениците им. Ако не успеят, торбите се продават на „Unclaimed Baggage“, където се сортират, почистват и продават на намалени цени или се даряват за благотворителност.

Магазинът е основан през 1970 г. от Дойл Оуенс, след като приятел му съобщил за планини от непотърсен багаж, който никой не знаел как да използва. С малък заем и стар пикап, Оуенс започнал да събира куфарите и да ги продава, а интересът на хората довел до разцвет на бизнеса. Синът му Брайън поел управлението през 1995 г. и днес магазинът е международна платформа с онлайн продажби и над 1 милион посетители годишно. Над 90% от наличностите идват от непотърсен багаж, като останалите са нови артикули, а магазинът предлага и музей със странни предмети като броня, перуки, кукли и исторически артефакти.

Сред по-необичайните открития са персонализиран фотоапарат за космическа совалка, зъби на акула и живи плъхови змии, които магазинът пуска обратно в природата. Всеки ден е като „Коледа“, казва Оуенс, защото никога не знаят какво ще открият. Авиокомпаниите продават куфарите, след като са се опитали да ги върнат на собствениците им в рамките на три-четири месеца. През 2024 г. средно 6,3 чанти на 1000 пътници са били неправилно обработвани, но над 99,5% в крайна сметка се връщат при собствениците си.

