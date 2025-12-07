BGN → EUR
Свят Американците губят милиони куфари всяка година. Къде отиват изгубените им дрехи?

Американците губят милиони куфари всяка година. Къде отиват изгубените им дрехи?

bTV Бизнес екип

Авиокомпаниите обикновено прекарват три до четири месеца в опити да върнат изгубените куфари на собствениците им

Американските пътешественици губят милиони куфари всяка година, а съдържанието им често се оказва в магазин за непотърсен багаж в Скотсборо, Алабама. Този единствен в страната магазин събира предмети от изгубен багаж и предлага на клиентите възможността да открият истински скрити съкровища сред дрехи, бижута, електроника и други вещи, които иначе биха останали забравени, пише CNN.

Снимка: Getty Images / iStock

Магазинът заема 4600 квадратни метра и предлага редици с дрехи, обувки, книги, електроника и други предмети, вариращи от практични кухненски ножици за левичари до причудливи сувенири като папие-маше Камбанка от Питър Пан“. Авиокомпаниите обикновено прекарват три до четири месеца в опити да върнат изгубените куфари на собствениците им. Ако не успеят, торбите се продават на Unclaimed Baggage“, където се сортират, почистват и продават на намалени цени или се даряват за благотворителност.

Магазинът е основан през 1970 г. от Дойл Оуенс, след като приятел му съобщил за планини от непотърсен багаж, който никой не знаел как да използва. С малък заем и стар пикап, Оуенс започнал да събира куфарите и да ги продава, а интересът на хората довел до разцвет на бизнеса. Синът му Брайън поел управлението през 1995 г. и днес магазинът е международна платформа с онлайн продажби и над 1 милион посетители годишно. Над 90% от наличностите идват от непотърсен багаж, като останалите са нови артикули, а магазинът предлага и музей със странни предмети като броня, перуки, кукли и исторически артефакти.

Ryanair вече допуска по-голям безплатен ръчен багаж

Сред по-необичайните открития са персонализиран фотоапарат за космическа совалка, зъби на акула и живи плъхови змии, които магазинът пуска обратно в природата. Всеки ден е като Коледа“, казва Оуенс, защото никога не знаят какво ще открият. Авиокомпаниите продават куфарите, след като са се опитали да ги върнат на собствениците им в рамките на три-четири месеца. През 2024 г. средно 6,3 чанти на 1000 пътници са били неправилно обработвани, но над 99,5% в крайна сметка се връщат при собствениците си.

