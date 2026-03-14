Американците атакуват „забранения“ ирански остров, ключов за износа на петрол

През първите седмици от последната ескалация на конфликта между Съединените щати, Израел и Иран десетки военни и енергийни цели бяха атакувани на иранска територия. Един обект обаче дълго време оставаше недокоснат – малкият, но стратегически изключително важен остров Харг, пише CNN.

Макар и с площ едва около една трета от Манхатън, островът е жизненоважен за иранската икономика. През него преминават приблизително 90% от износа на суров петрол на страната. Това означава, че всяка атака срещу него може да предизвика сериозна ескалация на конфликта и глобални икономически сътресения.

В края на седмицата обаче ситуацията се промени. По нареждане на американския президент Доналд Тръмп американските военни нанесоха удари по военни обекти на острова. Според официални представители на САЩ и ирански държавни медии, инфраструктурата, свързана с износа на петрол, не е била засегната.

Защо остров Харг е толкова важен?

Остров Харг се намира в Персийския залив, на около 25 километра от иранския бряг. Макар да е сравнително малък коралов остров, той играе ключова роля в петролната индустрия на страната.

Почти ежедневно милиони барели суров петрол се транспортират чрез тръбопроводи от основните ирански находища включително Ахваз, Марун, Гачсаран. На острова петролът се съхранява и се товарят огромни танкери, които го превозват към световните пазари.

Иранците често наричат Харг „Забраненият остров“, защото достъпът до него е строго контролиран от военните. Дългите кейове, изградени в дълбоки води, позволяват на острова да обслужва гигантски петролни супертанкери.

Според оценки островът разполага със складов капацитет от около 30 милиона барела, като към момента в резервоарите се съхраняват приблизително 18 милиона барела суров петрол.

Гръбнакът на иранската икономика

Значението на остров Харг за Иран не е ново. Още през 1984 г. документ на ЦРУ определя съоръженията там като „най-жизненоважните в иранската петролна система“. Иран е сред големите производители на петрол в света. Страната изпомпва приблизително 3,3 милиона барела суров петрол дневно, 1,3 милиона барела кондензат и други течности. Това представлява около 4,5% от световното производство на петрол.

В седмиците преди началото на военните удари износът от Харг дори се е увеличил до почти рекордни нива, според анализи на JPMorgan Chase.

Какво се случи при американските удари?

В петък Доналд Тръмп обяви, че американските военни са извършили една от „най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток“. Според американски представители целите са били изцяло военни. Сред тях складове за морски мини, бункери за ракети, военни съоръжения около летището на острова. Иран съобщи за над 15 експлозии, но подчерта, че петролната инфраструктура не е пострадала.

Въпреки това Тръмп предупреди, че САЩ могат да атакуват и петролните съоръжения, ако Иран продължи да възпрепятства корабоплаването през Ормузкия проток, един от най-важните енергийни коридори в света.

Потенциалният ефект върху световния петрол

Експерти предупреждават, че директен удар по петролната инфраструктура на Харг може да има драматични последици. Според анализатори възстановяването на съоръженията може да отнеме месеци или дори повече от година, световните цени на петрола вероятно ще скочат рязко, най-силно засегнат може да бъде Китай, който е основен купувач на ирански петрол.

Допълнителен риск е възможността Иран да отвърне с атаки срещу енергийна инфраструктура на съюзници на САЩ в региона.

Възможните следващи стъпки

Техеран вече предупреди, че ако неговата петролна инфраструктура бъде унищожена, ще атакува енергийни обекти в други държави от региона. Подобни действия биха могли да засегнат страни като Оман и Бахрейн.

Освен това Корпусът на гвардейците на ислямската революция заплаши да „подпали“ петролната и газовата инфраструктура в целия регион.

Същевременно САЩ изпращат в Близкия изток бързо реагиращо подразделение на морската пехота от около 2500 души. Някои военни анализатори дори обсъждат възможността за операция по превземане на остров Харг, сценарий, който би изисквал значителни сухопътни сили.

