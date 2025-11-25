Amazon инвестира 50 млрд. долара в AI инфраструктурата на САЩ

Технологичните гиганти искат партньорството да задълбочи още повече с масовото навлизане на AI решенията

Amazon съобщи, че ще инвестира 50 милиарда долара в разширяване на капацитета за изкуствен интелект и суперкомпютърни технологии за правителството на САЩ. По този начин технологичният гигант се позиционира като ключов партньор в разработването на специализирани AI решения за федералните институции, предаде АФП.

Според официалното изявление инициативата ще осигури на американските агенции достъп до усъвършенствани AI услуги, включително инструменти за машинно обучение и специализирани AI чипове, необходими за създаване на високотехнологичен софтуер за мисии – от киберсигурност до научни изследвания.

Инвестицията ще добави близо 1,3 гигавата изчислителна мощ към съществуващите сигурни правителствени облачни сървъри на Amazon Web Services (AWS), като строителните дейности ще започнат през 2026 г., посочват от компанията.

Amazon уточни, че новата инфраструктура ще бъде разположена „в различни части на страната“.

AWS се конкурира с Microsoft и Google за мегадоговорите за облачни услуги на американското правителство, а технологичните гиганти се надяват, че партньорството ще се задълбочи още повече с масовото навлизане на AI решенията.

Изчисленията, свързани с изкуствен интелект, изискват изключително мощни, енергоемки и скъпи центрове за данни, което принуждава водещите компании да се състезават за изграждането на нужната инфраструктура.

Облачният подраздел на Amazon — AWS — вече обслужва хиляди правителствени агенции и развива специализирана инфраструктура за държавния сектор от 2011 г., когато стана първият доставчик, създал системи в съответствие със специфичните изисквания за сигурност на федералните институции.

Съобщението идва в момент, когато правителството на САЩ ускорява усилията си за запазване на технологичното си предимство в областта на изкуствения интелект на фона на растящата конкуренция от Китай.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN