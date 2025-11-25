BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69424 BGN
Петрол
61.99 $/барел
Bitcoin
$88,673.7
Последвайте ни
1 USD
1.69424 BGN
Петрол
61.99 $/барел
Bitcoin
$88,673.7
Свят Amazon инвестира 50 млрд. долара в AI инфраструктурата на САЩ

Amazon инвестира 50 млрд. долара в AI инфраструктурата на САЩ

Свят

bTV Бизнес екип

Технологичните гиганти искат партньорството да задълбочи още повече с масовото навлизане на AI решенията

Amazon съобщи, че ще инвестира 50 милиарда долара в разширяване на капацитета за изкуствен интелект и суперкомпютърни технологии за правителството на САЩ. По този начин технологичният гигант се позиционира като ключов партньор в разработването на специализирани AI решения за федералните институции, предаде АФП.

Според официалното изявление инициативата ще осигури на американските агенции достъп до усъвършенствани AI услуги, включително инструменти за машинно обучение и специализирани AI чипове, необходими за създаване на високотехнологичен софтуер за мисии – от киберсигурност до научни изследвания.

Как да си намерим работа чрез LinkedIn - съвети от експерт

Инвестицията ще добави близо 1,3 гигавата изчислителна мощ към съществуващите сигурни правителствени облачни сървъри на Amazon Web Services (AWS), като строителните дейности ще започнат през 2026 г., посочват от компанията.

Amazon уточни, че новата инфраструктура ще бъде разположена „в различни части на страната“.

AWS се конкурира с Microsoft и Google за мегадоговорите за облачни услуги на американското правителство, а технологичните гиганти се надяват, че партньорството ще се задълбочи още повече с масовото навлизане на AI решенията.

Изчисленията, свързани с изкуствен интелект, изискват изключително мощни, енергоемки и скъпи центрове за данни, което принуждава водещите компании да се състезават за изграждането на нужната инфраструктура.

ЕЦБ: Стейбълкойните може да „дръпнат“ парите от банките

Облачният подраздел на Amazon — AWS — вече обслужва хиляди правителствени агенции и развива специализирана инфраструктура за държавния сектор от 2011 г., когато стана първият доставчик, създал системи в съответствие със специфичните изисквания за сигурност на федералните институции.

Съобщението идва в момент, когато правителството на САЩ ускорява усилията си за запазване на технологичното си предимство в областта на изкуствения интелект на фона на растящата конкуренция от Китай.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата