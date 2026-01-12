Дума на деня: Декурзивна лихва

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
iOS 27: 7 нови функции, които Apple може да въведе
Какво може да очакваме през тази година?
Какво означава "декурзивна лихва"?
Декурзивна лихва е вид лихва, при която лихвеното начисление се изчислява върху първоначално предоставената сума, а не върху сумата, която ще се получи в края на периода. Това е най-често използваният начин за изчисляване на лихви в банковата практика, кредити и депозити.
При декурзивната лихва лихвата се начислява в края на лихвения период, след като капиталът е бил използван. Размерът на лихвата зависи от главницата, лихвения процент и времето, за което средствата са предоставени. Формулата обикновено е ясна и лесна за прилагане, което прави този вид лихва предпочитан в реалните финансови сделки.
Основното предимство на декурзивната лихва е нейната прозрачност и справедливост – заемателят плаща лихва само върху реално използваната сума. Поради това тя се счита за по-изгодна и по-разпространена в сравнение с антисипативната лихва, при която лихвата се удържа предварително.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Какво може да очакваме през тази година?
ЕС обвинява Пекин в предоставяне на "несправедливи" субсидии на местните производители
Ако сте претоварени с групи и известия във Viber, с една настройка можете да ограничите кой може да ви добавя