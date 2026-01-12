Дума на деня: Декурзивна лихва

Какво означава "декурзивна лихва"?

Декурзивна лихва е вид лихва, при която лихвеното начисление се изчислява върху първоначално предоставената сума, а не върху сумата, която ще се получи в края на периода. Това е най-често използваният начин за изчисляване на лихви в банковата практика, кредити и депозити.

При декурзивната лихва лихвата се начислява в края на лихвения период, след като капиталът е бил използван. Размерът на лихвата зависи от главницата, лихвения процент и времето, за което средствата са предоставени. Формулата обикновено е ясна и лесна за прилагане, което прави този вид лихва предпочитан в реалните финансови сделки.

Основното предимство на декурзивната лихва е нейната прозрачност и справедливост – заемателят плаща лихва само върху реално използваната сума. Поради това тя се счита за по-изгодна и по-разпространена в сравнение с антисипативната лихва, при която лихвата се удържа предварително.

