Последвайте ни
Финанси ЕЦБ: Стейбълкойните може да „дръпнат“ парите от банките

ЕЦБ: Стейбълкойните може да „дръпнат“ парите от банките

Финанси

bTV Бизнес екип

От институцията предупреждават какви рискове крият стейбълкойните

Европейската централна банка (ЕЦБ) предупреди, че стейбълкойните (стабилни монети) могат да изтеглят важни малки депозити от банките в еврозоната. Ако хората започнат масово да ги продават или изкупуват, това може да доведе до сериозни проблеми за стабилността на световната финансова система, съобщава Reuters.

Какво са стейбълкойните?

Снимка: iStock

Стейбълкойните (stablecoins), цифрови активи, чиято стойност е обвързана с резервни активи като фиатни валути (например щатския долар или еврото), стоки (като злато) или други финансови инструменти, за да се поддържа стабилна стойност, нарастват по популярност и пазарната им стойност вече надхвърля 280 млрд. долара. Това е сравнително малка сума, но все пак е забележителна, тъй като емитентите са сред най-големите купувачи на американски държавни ценни книжа.

Те са предназначени като средство за съхранение на стойност и за осигуряване на трансгранични плащания, но истинското им приложение е за закупуване на криптоактиви, твърди ЕЦБ в свой анализ "Преглед на финансовата стабилност", добавяйки, че около 80% от всички сделки, извършвани в момента в световен мащаб на централизирани платформи за търговия с криптовалути, включват стейбълкойни (токени).

"Значителен растеж на стейбълкойните може да доведе до отлив на депозити на дребно, намалявайки важен източник на финансиране за банките и оставяйки ги с по-нестабилно финансиране като цяло", посоча централната банка.

ЕЦБ планира въвеждането на цифрово евро до 2029 г.

Какъв е основният риск?

Основният риск е свързан с евентуално бягство на инвеститори, тъй като двете най-големи стейбълкойни се нареждат сред най-големите притежатели на американски държавни ценни книжа и имат резерви от активи, сравними с тези на 20-те най-големи фонда на паричния пазар, отбелязва Ройтерс.

"Бягство към тези стейбълкойни може да предизвика спешна продажба на резервните активи на банките, което би могло да повлияе на функционирането на пазарите на американски държавни ценни книжа", добави ЕЦБ.

Подобни масови изкупувания биха могли да повлияят и на еврозоната, ако субект от Европейския съюз и субект от трета държава емитират съвместно взаимозаменяема стабилна монета, тъй като регулациите на ЕС са по-строги и инвеститорите са по-склонни да я изберат за обратно изкупуване.

"Това би могло да остави емитентите от ЕС с недостатъчни резервни активи под надзора на властите на Европейския съюз, за да изпълнят комбинираните заявки за обратно изкупуване, направени от притежатели на токени от и извън ЕС, което би увеличило рисковете в ЕС", добави ЕЦБ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

