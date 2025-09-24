Alibaba представи най-големия си езиков модел за изкуствен интелект

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Този трик „вади“ хора от дългове
Съветът „харчи по-малко, отколкото печелиш“ рядко помага
Системата изисква по-малко човешки подкани и може да взема решения
Китайският гигант в електронната търговия Alibaba обяви своя най-голям езиков модел за изкуствен интелект - Qwen3-Max, който удвоява използването на изкуствен интелект като основна бизнес стратегия, съобщи Reuters.
Най-мощният AI модел на Alibaba до момента съдържа повече от 1 трилион параметри или променливи, които определят как една система с изкуствен интелект обработва информация, и показва особена сила в генерирането на код и автономните възможности на агентите, заяви на годишната конференция на компанията Чжоу Цзинжън, главен технологичен директор на облачните услуги (Alibaba Cloud).
Автономните възможности на агентите означават, че системата с изкуствен интелект изисква по-малко човешки подкани от чатбот като ChatGPT и може да взема решения и да предприема действия самостоятелно към целта, поставена от човешки потребител.
Според Alibaba новият й AI модел превъзхожда по определени показатели конкурентните продукти, включително Claude на Anthropic и DeepSeek-V3.1.
Компанията Alibaba е направила изкуствения интелект свой приоритет наред с традиционните си операции за електронна търговия. По-рано тази година компанията обяви плановете си да инвестира 380 милиарда юана (около 53,40 млрд. долара) в инфраструктура, свързана с изкуствен интелект, през следващите три години, тъй като конкуренцията за разработване на усъвършенствани възможности за изкуствен интелект се засилва сред китайските технологични фирми.
Компанията пусна своя AI модел Qwen 3 през април, напомня Reuters.
Междувременно Alibaba представи днес и няколко други продукта с изкуствен интелект, включително Qwen3-Omni - мултимодална, имeрсивна система (използваща технологии като виртуална и добавена реалност), полезна за приложения за виртуална и изкуствена реалност, като например интелигентни очила и интелигентни пилотски кабини.
Акциите на Alibaba Group Holding Ltd. поскъпнаха на Хонконгската борса с близо 7% след новината за новия AI модел и след като като главният изпълнителен директор на компанията Еди У обяви плановете да се инвестира повече в продукти и инфраструктура за изкуствен интелект.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Съветът „харчи по-малко, отколкото печелиш“ рядко помага
Бордният контрол и обработката на багажа функционират ограничено
Инвестицията е на стойност 500 милиарда щатски долара