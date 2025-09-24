28% от поколението Z не се разбират с по-възрастните си колеги

44% от младите признават, че се чувстват засегнати след конфликт

През последниъе години поколението Z често предизвиква противоречиви реакции относто ангажираността ктм работата. Често се твърди, че им липсва изразителност в погледа, че избягват неангажиращи разговори и не проявяват достатъчно трудова мотивация. Но ново изследване, инициирано от здравната каса DAK, разкрива, че те всъщност се сблъскват със сериозни напрежения и междугенерационни конфликти на работното си място.

Според здравния доклад на DAK „Gen Z в света на труда“, 28% от по-младите служители, родени в периода 1995–2010 г. в Долна Саксония, съобщават за конфликти между различните поколения в ежедневната си професионална среда. За сравнение, сред всички заети този дял е по-нисък – 24%. Такива напрежения се проявяват особено силно в по-възрастни екипи – 44% от младите признават, че в такива случаи поне от време на време се чувстват засегнати. В рамките на провинцията лицата под 30 години представляват приблизително една пета от всички четири милиона заети.

Съвместната работа между по-младите и по-възрастните невинаги протича гладко. За изготвянето на здравния доклад за 2025 г. берлинският институт IGES анализира анонимизирани данни на близо 225 000 осигурени в DAK служители от Долна Саксония. Паралелно, институтът Forsa проведе представително проучване сред около 1 000 заети на възраст от 18 до 65 години. DAK-Gesundheit, която по собствена информация е третата по големина здравна каса в Германия с приблизително 5,5 милиона осигурени, има около 532 000 осигурени в Долна Саксония, според по-стари данни.

Снимка: iStock

„По-възрастните и по-младите не винаги си взаимодействат безпроблемно в рамките на фирмите“, коментира директорът на DAK за Долна Саксония, Дирк Венеколд. Той подчерта, че междугенерационните конфликти на работното място засягат немалко служители. Според него работодателите трябва да проявят разбиране към ценностите и нуждите на по-младото поколение и целенасочено да работят за постигане на здравословна работна атмосфера. Смесените по възраст екипи, според него, ще се превърнат в „успешния модел на бъдещето“.

Изграждането на „поколенчески мост“ се оказва ключово. За 70% от представителите на поколението Z е особено важно да има добър баланс между професионален и личен живот. Следващи по значимост за тях са стабилната заетост, адекватното възнаграждение и положителната работна среда. Тези приоритети се променят с възрастта: докато 70% от младите поставят баланса като приоритет, сред всички заети това твърдят 58%. Добро заплащане е важно за 49% от всички анкетирани, но цели 62% от по-младите го оценяват високо.

