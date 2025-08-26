Акциите на Nissan се сринаха

Причината е решението на Mercedes-Benz да се освободи от дела си в компанията

Акциите на Nissan Motor поевтиняха с до 6,7 на сто днес, след като Mercedes-Benz обяви, че ще продаде дела си от 3,8 процента в японския автомобилостроител. Впоследствие книжата ограничиха част от загубата и приключиха търговията с понижение от 6,25 на сто, предаде Reuters

Пенсионният тръст на Mercedes-Benz ще се освободи от пакета акции на стойност около 346 милиона долара, съобщи говорител на компанията. Той уточни, че акциите на Nissan, прехвърлени към пенсионните активи през 2016 г., нямат стратегическо значение и продажбата е част от преструктурирането на портфейла. Делът в Nissan представлява 2,7 на сто от общите активи на компанията, докато почти 93 процента се падат на Daimler Truck.

Mercedes-Benz е вторият по големина акционер в Nissan след Renault, който държи 35,7 процента, сочат данни на London Stock Exchange Group - LSEG.

Новината оказа допълнителен натиск върху акциите на японския производител, които вече страдат от митата в САЩ, спада на продажбите и предизвикателствата при прехода към електромобили в условията на силна глобална конкуренция, особено от Китай.

В края на миналата година Nissan започна кратки преговори с Honda за възможно партньорство, което би довело до създаването на третия по големина автомобилен производител в света. Разговорите обаче пропаднаха през февруари.

През май компанията обяви планове за съкращаване на 11 000 работни места и затваряне на седем завода. Главният изпълнителен директор Иван Еспиноса заяви през юни, че краткосрочната цел е стабилизиране на компанията в процеса на мащабна реорганизация.

През юли САЩ понижиха митата за японските автомобили до 15 процента от предварително обявените 25 на сто, като първоначалната ставка бе намалена наполовина – до 12,5 процента – и към нея бе добавено базово мито от 2,5 на сто за страните със статут на най-облагодетелствана нация.

От началото на годината акциите на Nissan са загубили над 29 процента от стойността си.

